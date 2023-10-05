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الخميس، 05-10-2023 09:43 ص

ما هو يوم المعلم العالمي الذي يحتفل به العالم هذا الشهر؟

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الوكيل الإخباري - يحتفل العالم في يوم 5 من شهر أكتوبر من كل عام بيوم المعلم العالمي، تقديرا لما يبذله العاملون بهذه المهنة من جهود شيقة جعلت الكتاب والشعراء يتغنون بها و أبرزها قول أمير الشعراء أحمد شوقي «قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا».

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متى بدأ الاحتفال بيوم المعلم؟
ومنذ عام 1994، يحتفل العالم في اليوم الخامس من شهر أكتوبر، بكافة المعلمين في جميع أنحاء العالم، بشراكة بين كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للتعليم.


وتخصص هذا اليوم للاحتفال باعتماد التوقيع الذي وقع في عام 1966 بين «يونسكو» ومنظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، والذي حدد المعايير المتعلقة بحقوق المعلمين ومسؤولياتهم وتوظيفهم وظروف التعليم والتعلم.


الهدف من الاحتفال بيوم المعلم
تقول منظمة «يونسكو» على موقعها الرسمي، إن هذا اليوم لم يُخصص للاحتفال بالمعلمين وما بذلوه في تحويل التعليم فحسب، ولكن أيضا للتفكير في الدعم الذي يحتاجونه لنشر مواهبهم ومهنتهم بالكامل، كذلك إعادة التفكير في الطريق إلى الأمام للمهنة على مستوى العالم.

وفي رسالة مشتركة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين منشورة على موقع «يونسكو»، قالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو، وجيلبرت أنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف، وديفيد إدواردز الأمين العام المنظمة الدولية للتعليم:

«اليوم، في اليوم العالمي للمعلمين، نحتفل بالدور الحاسم للمعلمين في تحويل إمكانات المتعلمين من خلال ضمان حصولهم على الأدوات التي يحتاجونها لتحمل المسؤولية عن أنفسهم وعن الآخرين وعن الكوكب، وندعو البلدان إلى ضمان الوثوق بالمعلمين والاعتراف بهم كمنتجين للمعرفة وممارسين عاكسين وشركاء في السياسات».

 

 

المصري اليوم 

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