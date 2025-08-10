هبوط غير متوقع لمنطاد فوق مدرسة في بريستول يثير الذعر (فيديو)

ووفق شهود عيان، انخفض المنطاد بشكل مفاجئ وبدت سلته مائلة، قبل أن يتمكن الطاقم من استعادة السيطرة والهبوط بسلام في ملعب المدرسة. وقد وقعت الحادثة في وقت كانت فيه المدرسة شبه خالية بسبب العطلة الصيفية.
وأكدت مديرة المدرسة، كلير روبنسون، أن الأضرار اقتصرت على السقف، مشيدة بسرعة التعامل مع الحادث. فيما أشار منظمو المهرجان إلى أن جميع المناطيد الأخرى هبطت بأمان، مؤكدين استمرار الفعاليات وسط إجراءات سلامة مشددة.
يُذكر أن مهرجان بريستول يُعد أكبر تجمع للمناطيد في أوروبا، ويستقطب مئات الآلاف سنويًا، رغم تجدد المخاوف بشأن سلامة رحلات المناطيد بعد حوادث سابقة، أبرزها سقوط مأساوي في البرازيل خلّف 8 قتلى.
-
أخبار متعلقة
-
بدون كيماويات: 7 طرق طبيعية لتعطير ثلاجتك
-
ركاب معلقون وإصابات حرجة بانهيار تلفريك في روسيا - فيديو
-
قبل أن تُقلع الطائرة... هكذا تضمن وصول أمتعتك بأمان!
-
سائق مغربي يتفاجأ بعشرات الأشخاص يواجهون الموت داخل شاحنته
-
من هو جاسوس الاستخبارات المركزية الأمريكية الذي أحبط مشروع تايوان النووي؟
-
عريس مصري يتلقى في يوم عرسه هدية من السيسي
-
أكثر أسباب الموت غرابة وخطورة
-
هدايا التوجيهي 2025.. بين الرمزيات المؤثرة والتقنيات الذكية