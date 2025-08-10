هبوط غير متوقع لمنطاد فوق مدرسة في بريستول يثير الذعر (فيديو)

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة بريستول البريطانية حادثًا نادرًا خلال فعاليات مهرجان بريستول الدولي للمناطيد، عندما ارتطم منطاد هوائي بسقف أكاديمية واحة كونوت الابتدائية أثناء محاولة هبوطه صباح الجمعة، ما تسبب بأضرار طفيفة في القرميد دون تسجيل إصابات.

اضافة اعلان



ووفق شهود عيان، انخفض المنطاد بشكل مفاجئ وبدت سلته مائلة، قبل أن يتمكن الطاقم من استعادة السيطرة والهبوط بسلام في ملعب المدرسة. وقد وقعت الحادثة في وقت كانت فيه المدرسة شبه خالية بسبب العطلة الصيفية.



وأكدت مديرة المدرسة، كلير روبنسون، أن الأضرار اقتصرت على السقف، مشيدة بسرعة التعامل مع الحادث. فيما أشار منظمو المهرجان إلى أن جميع المناطيد الأخرى هبطت بأمان، مؤكدين استمرار الفعاليات وسط إجراءات سلامة مشددة.



يُذكر أن مهرجان بريستول يُعد أكبر تجمع للمناطيد في أوروبا، ويستقطب مئات الآلاف سنويًا، رغم تجدد المخاوف بشأن سلامة رحلات المناطيد بعد حوادث سابقة، أبرزها سقوط مأساوي في البرازيل خلّف 8 قتلى.