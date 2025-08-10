بدون كيماويات: 7 طرق طبيعية لتعطير ثلاجتك

الوكيل الإخباري- هل فتحت يومًا باب الثلاجة لتفاجأ برائحة مزعجة تُفسد شهيتك؟

الحل ليس فقط في التنظيف، بل في استخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، دون الحاجة لمزيلات كيميائية.

إليك أفضل الطرق الطبيعية لتعطير الثلاجة:

🔹 صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم):

تمتص الروائح بقوة، فقط ضع ملعقة في وعاء مفتوح داخل الثلاجة.

🔹 القهوة المطحونة:

تعطي رائحة منعشة وتمتص الروائح النفاذة مثل السمك والبصل.

🔹 الفحم النشط:

صامت وفعّال في امتصاص الروائح دون أي رائحة بديلة.

🔹 قشر البرتقال أو شرائحه:

يطلق روائح عطرية لطيفة تدوم لفترة طويلة.

🔹 الخل الأبيض:

رغم رائحته القوية، إلا أنه يزيل الروائح الكريهة بكفاءة.

🔹 الفانيليا:

قطنة مبلّلة بالقليل من مستخلص الفانيليا كفيلة بجعل رائحة الثلاجة ناعمة ولطيفة.

🔹 القرنفل والقرفة:

لرائحة دافئة، استخدم عود قرفة أو غرس قرنفل في شريحة تفاح.

🟡 نصيحة مهمة:

كل هذه الحلول لن تنجح دون تنظيف دوري للثلاجة، والتخلص من الأطعمة القديمة والانسكابات.

