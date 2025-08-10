بدون كيماويات: 7 طرق طبيعية لتعطير ثلاجتك

الحل ليس فقط في التنظيف، بل في استخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، دون الحاجة لمزيلات كيميائية.
إليك أفضل الطرق الطبيعية لتعطير الثلاجة:
🔹 صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم):
تمتص الروائح بقوة، فقط ضع ملعقة في وعاء مفتوح داخل الثلاجة.
🔹 القهوة المطحونة:
تعطي رائحة منعشة وتمتص الروائح النفاذة مثل السمك والبصل.
🔹 الفحم النشط:
صامت وفعّال في امتصاص الروائح دون أي رائحة بديلة.
🔹 قشر البرتقال أو شرائحه:
يطلق روائح عطرية لطيفة تدوم لفترة طويلة.
🔹 الخل الأبيض:
رغم رائحته القوية، إلا أنه يزيل الروائح الكريهة بكفاءة.
🔹 الفانيليا:
قطنة مبلّلة بالقليل من مستخلص الفانيليا كفيلة بجعل رائحة الثلاجة ناعمة ولطيفة.
🔹 القرنفل والقرفة:
لرائحة دافئة، استخدم عود قرفة أو غرس قرنفل في شريحة تفاح.
🟡 نصيحة مهمة:
كل هذه الحلول لن تنجح دون تنظيف دوري للثلاجة، والتخلص من الأطعمة القديمة والانسكابات.
-
