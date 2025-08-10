ركاب معلقون وإصابات حرجة بانهيار تلفريك في روسيا - فيديو

الوكيل الإخباري- أُصيب أكثر من 12 شخصاً أحدهم في حالة حرجة، بعدما انهار "تلفريك" سياحي في منتجع نالتشيك الجبلي في منطقة كاباردينو-بلقاريا الروسية .



وبقي الركّاب معلّقين فوق غابة كثيفة، بينما سقط آخرون في بحيرة وعلى الأرض.

اضافة اعلان



Briefly about the state of the country.

Today a cable car broke in Nalchik. 10 people were injured! The height of the fall of people from the cable car is 4-7 meters. The cable car transports tourists to Mount Malaya Kizilovka. The evacuation of people stuck… Nalchik, Russia ❗Briefly about the state of the country.Today a cable car broke in Nalchik. 10 people were injured! The height of the fall of people from the cable car is 4-7 meters. The cable car transports tourists to Mount Malaya Kizilovka. The evacuation of people stuck… pic.twitter.com/VF1hG8ucgt August 8, 2025