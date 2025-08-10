الأحد 2025-08-10 10:27 ص
 

ركاب معلقون وإصابات حرجة بانهيار تلفريك في روسيا - فيديو

ؤر
تعبيرية
 
الأحد، 10-08-2025 09:57 ص

الوكيل الإخباري-   أُصيب أكثر من 12 شخصاً أحدهم في حالة حرجة، بعدما انهار "تلفريك" سياحي في منتجع نالتشيك الجبلي في منطقة كاباردينو-بلقاريا الروسية .

وبقي الركّاب معلّقين فوق غابة كثيفة، بينما سقط آخرون في بحيرة وعلى الأرض.

اضافة اعلان

 

 

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

تكنولوجيا 4 استخدامات مفيدة لمنفذ USB في جهاز الراوتر المنزلي

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية توجيهات من رئيس الوزراء بخصوص مشروع نواة مدينة سمو الأمير فيصل الرياضية بالكرك

hvadtdm

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي الاحتياطيات الأجنبية تنمو 5% مقارنة بنهاية العام 2024

لا

منوعات بدون كيماويات: 7 طرق طبيعية لتعطير ثلاجتك

ؤر

منوعات ركاب معلقون وإصابات حرجة بانهيار تلفريك في روسيا - فيديو

رؤررؤ

منوعات هبوط غير متوقع لمنطاد فوق مدرسة في بريستول يثير الذعر (فيديو)

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون شلال العوجا شمال أريحا



 
 





الأكثر مشاهدة