سائق مغربي يتفاجأ بعشرات الأشخاص يواجهون الموت داخل شاحنته

السائق، وهو مغربي الجنسية، أبلغ السلطات بعد سماعه استغاثاتهم أثناء توقفه في استراحة شمال فرنسا، ولم يخضع لأي تحقيق. تم نقل أربعة من المهاجرين إلى المستشفى، فيما تولت جمعية رعاية شؤون القاصرين، في حين صدرت أوامر لعدد من الباقين بمغادرة فرنسا.
ورغم اعتماد القوارب الصغيرة كوسيلة رئيسية للوصول إلى بريطانيا، لا يزال بعض المهاجرين يحاولون التسلل عبر شاحنات البضائع.
