سائق مغربي يتفاجأ بعشرات الأشخاص يواجهون الموت داخل شاحنته

الوكيل الإخباري- أنقذ مسعفون فرنسيون 15 مهاجرًا من إريتريا، بينهم امرأة وأربعة قاصرين، بعد أن عُثر عليهم داخل شاحنة مبردة كانت متجهة إلى بريطانيا، وقد عانوا من انخفاض حرارة الجسم نتيجة بقائهم داخلها لساعات.

السائق، وهو مغربي الجنسية، أبلغ السلطات بعد سماعه استغاثاتهم أثناء توقفه في استراحة شمال فرنسا، ولم يخضع لأي تحقيق. تم نقل أربعة من المهاجرين إلى المستشفى، فيما تولت جمعية رعاية شؤون القاصرين، في حين صدرت أوامر لعدد من الباقين بمغادرة فرنسا.



ورغم اعتماد القوارب الصغيرة كوسيلة رئيسية للوصول إلى بريطانيا، لا يزال بعض المهاجرين يحاولون التسلل عبر شاحنات البضائع.