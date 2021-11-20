السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة يتفقد تحضيرات مهرجان الزيتون الوطني 21

إربد: جمعية الرواد للفنون تنظم سمبوزيوم النهر والليمون

نسبة إشغال الأسرة في مستشفى عمّان الميداني 25%

رجل اعمال يتبرع لعلاج الطفلة حبيبة ابو الرب

ضبط وكالة غاز تتلاعب بأوزان وأختام اسطوانات الغاز المنزلي

طبيب اردني يكشف عن فاجعة عائلية بسبب كورونا

الأمن العام : يُحذر من تداول إشاعات على صفحات التواصل

بحث تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن وهولندا

مصدر اردني مسؤول يتحدث عن الانفجار على الحدود الأردنية السورية

إجراءات جديدة للتشديد على أخذ المطاعيم والرقابة الميدانية

السبت، 20-11-2021 04:41 م

ما هي الامور التي يجب التنبه اليها في الحمامات الشعبية؟

1022918811_0_354_4255_2657_1000x541_80_0_0_3792b0083ad7d41481b95a675c3a43a6


الوكيل الإخباري - تحتاجون في الكثير من الاحيان الى استعمال الحمامات الشعبية لقضاء حاجتكم، ما يمكن أن يشكّل خطراً على صحتكم خصوصاً ان الحمامات هي الاماكن التي تشهد الانتشار الاوسع للبكتيريا والجراثيم، ويمكن أن تنتقل العدوى بسهولة اليكم.

اضافة اعلان

 

لذا في هذا الموضوع اليوم من موقع صحتي، يمكنكم الاطلاع على أبرز أمور يجب التنبه منها في الحمامات الشعبية.

1 - في البداية، يجب أولاً التنبه الى نظافة الحمامات، ففي الكثير من الاحيان تبقى هذه الحمامات من دون تنظيف ويمكن أن تتراكم فيها الاوساخ، ما قد يؤدي في اوقات كثيرة الى تجمع الجراثيم والميكروبات التي يسهل بالتالي انتقالها الى الاشخاص. من هنا اهمية مراقبة الحمامات باستمرار من قبل عمال التنظيف الموكلين الحفاظ على نظافة المكان، وقبل استخدام الحمّام التأكد من أنّه نظيف أو ايجاد بديل آخر.

 

2- من المهم جداً التنبه من وضع الايدي في أي مكان في الحمامات العامة، فعلى الرغم من وجود عمال النظافة المسؤولين عن نظافة المكان، إلا أن بعض الجراثيم يمكن أن تتراكم في مكان معين، مثل محيط المرحاض. لذا تجنّبوا لمس مثل هذه الامكنة تفادياً لانتقال اي عدوى محتملة اليكم.

 

3- - في الحمامات الشعبية، من المفضل تجنب اغلاق الصنبور بعد غسل اليدين من دون الامساك بالمحرمة التي قمتم بتجفيف أيديكم بها. فالصنبور هو أيضاً من الامكنة التي تتراكم فيها الجراثيم والميكروبات، خصوصاً وأنه مكان رطب ويشكل بيئة مناسبة لهذه الحشرات الصغيرة. لذا بعد غسل اليدين وتجفيفهما، اغلقوا الصنبور مع الامساك بالمحرمة بيديكم.

 

4 - في هذه الحمامات أيضاً، من المفضل تجنب وضع اغراضكم الخاصة على الارض، سواء أكنتم تحملون حقيبة أو اغراضاً مختلفة، فهي عرضة لتجمع الجراثيم حولها وعليها، يمكنكم اما تعليقها في المكان المخصص لها، او تركها خارج الحمام وتفادي ادخالها معكم.

 

الحفاظ على النظافة في الحمامات الشعبية أمر مهم للغاية، فهي تحمي من انتقال العديد من الامراض والاوبئة الى الآخرين، وتجنبهم التعرض للعدوى التي تنقلها الجراثيم والميكروبات المتراكمة في الحمامات غير النظيفة.

 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
78-204135-china-satellite-wireless-internet_700x400

الصين تطلق قمرا صناعيا بنجاح

d-18-جسم-غريب-داخل-كبد-فتاة-والأطبا-في-حيرة-صور

جسم غريب داخل كبد فتاة في سوريا - صور

WorkingFromHome10

مزايا وعيوب العمل من المنزل

1084557-1

ولادة اثنين من الغوريلا الجبلية داخل محمية في الكونغو

6196677e7f4ee

المغرب يعلن اكتشاف الحلي الأقدم في التاريخ

image (3)

واقعة غير مسبوقة.. عقاب قاس لـ3 طيارين بسبب كورونا في الصين