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الإثنين، 22-08-2022 04:53 م

ما هي الحلوى المفضلة لدى الملكة إليزابيث ؟

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الوكيل الإخباري-قال رئيس الطهاة السابق الخاص بالملكة إليزابيث الثانية، إنها اعتادت على تناول شطائر المربى يوميا منذ أن كانت طفلة صغيرة.

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وقال دارين ماكغريدي في قناته على يوتيوب أن الملكة تفضل مربى الفراولة المصنوع من الفاكهة التي تم قطفها من أراضي قلعة بالمورال في اسكتلندا.
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وكجزء من التقاليد الرائعة لشاي بعد الظهر، كشف ماكغريدي، الذي يقول إنه عمل طاهيا للملكة لمدة 11 عاما، عن حل الملكة لمشكلة مألوفة لعشاق الكعك البريطاني، "المربى أولا أم الكريمة؟".


وقال في مقطع مصور منفصل: "كانت الملكة تفضل المربى أولا متبوعا بتلك الكريمة اللذيذة المتخثرة".

وحسب قوله، كانت الملكة البالغة من العمر 96 عاما عاشقة للفراولة الطازجة، وتأكلها ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع في بالمورال إذا كانت موجودة خلال الموسم".

وقال ماكغريدي مازحا: "ولكن الويل لأي شخص حاول أن يقدم لها التوت خارج موسمه، إن تقديم التوت على مائدة العشاء في يناير تعني الإقالة".

 

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