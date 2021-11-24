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الأربعاء، 24-11-2021 01:49 م

مبدع تشكيلي كرواتي ينحت فصول السنة - صور

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الوكيل الإخباري - دأب الفنان التشكيلي الكرواتي “نيكولا فالر”، على استغلال الطبيعة ومكوناتها من أوراق الشجر المتساقطة في الحدائق للاشتغال على إنجاز لوحاته التشكيلية حتى وصف بفنان الأرض، جاعلاً من مدينته أوسييك الكرواتية مسرحاً لإبداعاته.

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ووفقاً لموقع “greenme” الإيطالي، يرى أستاذ النحت “أن الفن لا يمكن أن يختفي ولكن فقط يغير شكله، مثل أي شيء آخر في الطبيعة، الاعتقاد الذي يطبقه على أرض الواقع”.

لم يتوقف “فالر” لمدة 15 عاماً، على الاشتغال في مشروعه الذي يحمل اسم Slama Land Art بإنشاء منحوتات طبيعية مذهلة جنباً إلى جنب مع المواسم المتغيرة.

يستغل فنان الأرض، الخريف، حيث الأوراق المتساقطة من الأشجار هي المحاور لأعمال فالر الإبداعية، حيث يصنع سجاداً بألوان سحرية يقوم بتجميعها ليصنع منها رسوماته ، ثم يصورها من الأعلى بمساعدة طائرة بدون طيار، أما في الشتاء، فيكرس فالر نفسه لتماثيل الثلج والجليد، بينما في الربيع يقطع المروج بشكل إبداعي، لإنشاء منحوتات فنية مختلفة ورائعة، وفي الصيف، يقوم برسومات على الرمال الرطبة لعمل المنحوتات المصنوعة من القش والرمل.






 

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