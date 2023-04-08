مبلغ خيالي.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل في مصر - صورة

ورغم أن الفاتورة يعود تاريخها للعام الماضي، فإن رواد التواصل الاجتماعي تفاعلوا معها لتتصدر الترند مجددا، وبدأوا في عقد مقارنات مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار الذي تشهده مصر حالياً، حيث علق أحدهم مستنكرا "دي تساوي دلوقي 60 ألف جنيه".
وحملت التعليقات على الفاتورة طابع السخرية، حيث قالت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي "أنا عملت سيشوار لشعري وقصيته بـ 60 جنيها، وعملت مكياج فرحي كله بـ1500 جنيه، مش معقول ده حقيقي".
وعلق آخر "دي مش فاتورة كوافير.. دي فاتورة عربية عامله حادثة وبتتصلح في التوكيل"
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