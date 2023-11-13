مدرسة ثانوية فرنسية تتعرض لهجوم بالألعاب النارية خلال 'طابور الصباح' - فيديو

الوكيل الإخباري - تعرّضت مدرسة ثانوية فرنسية في مدينة لون لهجوم بالألعاب النارية في طابور الصباح، وسط هلع وفزع الطلاب.



اضافة اعلان

وكشفت شرطة المدينة ان نحو 15 شخصاً أطلقوا الألعاب النارية على المدرسة، من دون الكشف عن دافع الحادث.



وقد تمكنت الشرطة من اعتقال عدد من المشاركين في الحادثة فيما هرب البعض الأخر.

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة

