مدينة مصنوعة من الحلوى في لندن - فيديو

الوكيل الإخباري - تعرض حالياً مدينة مُصغرة، أو منمنمة، مصنوعة من كعك الزنجبيل [نوع من الحلوى] والسكاكر وغيرها من الحلويات، في متحف الهندسة بلندن.
ويحتوي التركيب على قطار وسفن ومبان وطبيعة، وهو يطرح قضايا المناخ واللاجئين، خصوصاً وأن القضية الأولى تمثل موضوع نسخة 2022. ويمكن للزائرين السفر في العالم عبر خمس مناطق مختلفة، من القطب حتى الصحراء.
مدينة مصنوعة من الحلوى في لندن.. فيديوhttps://t.co/JmypyPniAk pic.twitter.com/MDr0iSK0tv— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 22, 2022
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