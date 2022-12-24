السبت 24-12-2022
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السبت، 24-12-2022 11:38 ص

مدينة مصنوعة من الحلوى في لندن - فيديو

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الوكيل الإخباري - تعرض حالياً مدينة مُصغرة، أو منمنمة، مصنوعة من كعك الزنجبيل [نوع من الحلوى] والسكاكر وغيرها من الحلويات، في متحف الهندسة بلندن.

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ويحتوي التركيب على قطار وسفن ومبان وطبيعة، وهو يطرح قضايا المناخ واللاجئين، خصوصاً وأن القضية الأولى تمثل موضوع نسخة 2022. ويمكن للزائرين السفر في العالم عبر خمس مناطق مختلفة، من القطب حتى الصحراء. 

وتعترف مديرة المتحف، ميليسا وولفورد، لـ "يورونيوز" بأنهم يفقدون بعض قطع الحلوى على امتداد أيام العرض، وتقول إن القيّمين على المشروع يقومون بتصليحات صغيرة.

 

 

 

البيان 

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