الثلاثاء 20-12-2022
الوكيل الاخباري

التعامل مع 1337 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ولي العهد يستقبل ماكرون لدى وصوله المملكة

كاتب كويتي يقترح وصفة خليجية لمساعدة الأردن لتكون ( مارشال خليجي)

ولي العهد يستقبل الرئيس المصري لدى وصوله المملكة

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي لدى وصوله المملكة

الإمارات تعلن عن مشروع بمليار درهم في مصر

وسط مخاوف كورونا.. تخفيض كبير لتوقعات النمو في الصين

بدء وصول الوفود المشاركة بمؤتمر بغداد

العقبة: حركة شحن طبيعية بالموانئ

بالتسعيرة الثانية.. ارتفاع أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الثلاثاء، 20-12-2022 10:08 ص

مراسلة الإخبارية تتفاجأ بطلقات نارية أثناء نقلها أحداث شغب في باريس-فيديو

ccdc9c7e-7773-4328-9892-b0d777d7c343


الوكيل الإخباري - تفاجأت مراسلة قناة الإخبارية في باريس سيرين العماري، بأصوات طلقات نارية، أثناء نقلها أحداث الشغب عقب خسارة فرنسا من الأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم 2022.

اضافة اعلان


وأظهر مقطع الفيديو، المراسلة وهي تشعر بالذعر لأصوات الرصاص التي يبدو أنها كانت قريبة منها.

 

 

 

صدى الالكترونية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
838

على دراجة.. زوجان بريطانيان يدوران حول الكرة الأرضية في 180 يوما

133-001002-george-king-novelist_700x400

من أجل ألعاب الأمير جورج.. تعيين رجل في أغرب وظيفة بالقصر الملكي

كم-عدد-الطائرات-في-الجو-الآن

شاهد إصابة 36 راكبا في اضطراب جوي عنيف ضرب طائرة أمريكية

Image_13-19-640x300-6pc7ax3dy5w62il1rikni22lh8yaq60r4omtfjwcffb

شاهد. كاميرا ترصد لحظة تحطم سيارة وانقلابها وسط طريق سريع في كاليفورنيا

resize

لا تحتاج أي منظار أو تلسكوب.. شاهد كيف يمكنك رؤية زخات النيازك المتساقطة

Doc-P-1020755-638068555187997904

شاهد..أقصر رجل في العالم

أخبار متعلقة
ydPTGiPDb1U1mMl9yBFjnjha7msIr92t8Lok9sxf

شاهد .. أمير قطر يظهر فجأة أمام مراسلي قناة كورية أثناء قيامه بجولة

WYQPAAMRAO

اختفاء 'ليلي' يُثير جنون الجماهير المكسيكية في قطر - صور

ci8jq

زوجان يحتفلان بزواجهما خلال مباراة الإكوادور والسنغال في كأس العالم- فيديو

download

أكثر مقطع طريف لردة فعل مشجعين سعوديين بعد صافرة الحكم بفوز المنتخب

home-bg

شاهد برج خليفة يتزين بالعلم السعودي وينشد للصقور