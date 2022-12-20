مراسلة الإخبارية تتفاجأ بطلقات نارية أثناء نقلها أحداث شغب في باريس-فيديو

الوكيل الإخباري - تفاجأت مراسلة قناة الإخبارية في باريس سيرين العماري، بأصوات طلقات نارية، أثناء نقلها أحداث الشغب عقب خسارة فرنسا من الأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم 2022.
وأظهر مقطع الفيديو، المراسلة وهي تشعر بالذعر لأصوات الرصاص التي يبدو أنها كانت قريبة منها.
فيديو | طلقات نارية تفاجئ مراسلة #الإخبارية "سيرين العماري" أثناء نقلها أحداث الشغب في باريس عقب خسارة #فرنسا من #الأرجنتين في نهائي #كأس_العالم_FIFA#فرنسا_الأرجنتين#FIFAWorldCup #هنا_الرياض pic.twitter.com/UU9wVFRwes— هنا الرياض (@herealriyadh) December 18, 2022
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