مراسلة الإخبارية تتفاجأ بطلقات نارية أثناء نقلها أحداث شغب في باريس-فيديو

الوكيل الإخباري - تفاجأت مراسلة قناة الإخبارية في باريس سيرين العماري، بأصوات طلقات نارية، أثناء نقلها أحداث الشغب عقب خسارة فرنسا من الأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم 2022.

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وأظهر مقطع الفيديو، المراسلة وهي تشعر بالذعر لأصوات الرصاص التي يبدو أنها كانت قريبة منها.

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