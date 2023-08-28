مركبة 'كرو دراجون' تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

الوكيل الإخباري - التحمت يوم الاحد المركبة الفضائية «كرو دراجون» التي أطلقتها شركة «سبيس إكس» بنجاح بمحطة الفضاء الدولية، ليبدأ طاقمها المكون من أربعة رواد فضاء مهمتهم التي تستمر ستة أشهر في الفضاء.



وتعد هذه المهمة، التي يطلق عليها اسم «كرو-7»، السابعة لرحلات الفضاء المأهولة لشركة «سبيس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية، بموجب برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا.

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كما أن هذه هي المرة الحادية عشرة التي تطلق فيها شركة «سبيس إكس» رحلة مأهولة إلى المدار.

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