الإثنين 28-08-2023
الوكيل الاخباري

هل تُطبق العقوبات والغرامات في قانون السير الجديد على مخالفات السير قبل 12 ايلول ؟

الأمن: حجز المركبة والسجن لشهرين وغرامة تصل لـ 300 دينار بحق من يرتكب هذه المخالفة

الجيش: اسقاط المسيرة الثالثة خلال الشهر الحالي على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

5 إصابات بتصادم مركبتين على طريق المفرق - الزرقاء

تسجيل هزة أرضية في ذيبان فجر اليوم

وفاة فتى دهساً في الرصيفة

إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال في جنين

أسعار النفط عالمياً اليوم الاثنين

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين بمحيط أريحا

الإثنين، 28-08-2023 09:47 ص

مركبة 'كرو دراجون' تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

646b737e4c59b76df27e81d9


الوكيل الإخباري - التحمت يوم الاحد المركبة الفضائية «كرو دراجون» التي أطلقتها شركة «سبيس إكس» بنجاح بمحطة الفضاء الدولية، ليبدأ طاقمها المكون من أربعة رواد فضاء مهمتهم التي تستمر ستة أشهر في الفضاء.

وتعد هذه المهمة، التي يطلق عليها اسم «كرو-7»، السابعة لرحلات الفضاء المأهولة لشركة «سبيس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية، بموجب برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا.

اضافة اعلان


كما أن هذه هي المرة الحادية عشرة التي تطلق فيها شركة «سبيس إكس» رحلة مأهولة إلى المدار.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

روبوت على هيئة إنسان لقيادة الطائرات في كوريا

خ

مرة واحدة خلال العام .. العالم يترقب مشهدا نادرا في هذا التاريخ

image (1)

جليد 'الألب' الإيطالية يختفي بحلول عام 2060

image

بطريقة غريبة… بلدة فرنسية تضبط حدود السرعة على الطرق

11-20

مكافآت لحاملي الرقم القومي في مصر.. ما الحقيقة؟

00

الأرض على موعد مع حدث فلكي مميز