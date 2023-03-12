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الأحد، 12-03-2023 11:16 ص

مزاد مرتقب في سويسرا على هيكل عظمي لديناصور 'تي-ريكس' - صورة

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الوكيل الإخباري - يُطرح في مزاد يُنظّم في سويسرا الشهر المقبل، هيكل عظمي لديناصور ينتمي إلى عائلة "تي-ريكس" ويعود إلى 67 مليون سنة، في أول عملية بيع لقطعة أثرية مماثلة في أوروبا، على ما أعلنت السبت دار "كولر" التي ستتولى تنظيم المزاد.

وأفادت دار المزادات بأنّ الهيكل العظمي المُسمّى "ترينيتي" سيُباع في مزاد يُقام في زورخ بتاريخ 18 نيسان.

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ويبلغ ارتفاع الهيكل العظمي 9,3 أمتار، فيما سيُطرح بسعر تقديري يُراوح بين ستة إلى ثمانية ملايين فرنك سويسري (بين 6,5 و8,7 ملايين دولار)، بحسب دليل المزاد.

 

إلا أنّ المسؤول عن القطع الأثرية الخاصة بتاريخ الطبيعة كريستيان لينك، أكّد أنّ "القيمة التقديري لـترينيتي منخفضة جداً".


وأشارت دار المزادات إلى أنّ "ترينيتي" هو "أحد أجمل الهياكل العظمية لديناصور تي ريكس على الإطلاق"، لافتةً إلى أنّه "كان محفوظاً بصورة جيدة واستُعيد ببراعة".


وأكدت أنّ المزاد على "ترينيتي" يمثل "أول عملية بيع في أوروبا والثالثة في العالم لهيكل عظمي كامل تابع لديناصور تي ريكس ويتمتع بجودة استثنائية".


وتطرّقت دار "كولر" إلى دراسة نُشرت عام 2021 في مجلة "نيتشر" أفادت بأنّ 32 هيكلاً عظميةً لديناصورات "تي ريكس"، وهي إحدى أكبر الحيوانات المفترسة على الإطلاق، جرى العثور عليها في مختلف أنحاء العالم.

 


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