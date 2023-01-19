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الخميس، 19-01-2023 02:12 م

مستشار أسري يشرح أبرز اسباب الطلاق خلال السنة الاولى من الزواج

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

 

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قال المستشار الأسري الاستاذ أحمد عبدالله في حديث لـ "الوكيل الإخباري"  ان المفهوم السليم  للزواج هو حياة مشتركة بين طرفين مختلفين لهم حقوق وواجبات والتوافق بينهما يحتاج الى صناعة . 


واشار أن ازدياد حالات الانفصال في السنة الأولى للزواج تعود لثلاثة اسباب: الاول هو عدم النضج و المفهوم الخاطئ للزواج والذي يندرج تحته الكثير من المفاهيم مثل تشاركية الأزواج في المصروف والحقوق والواجبات لكل منهم ، والسبب الثاني يعود لتدخل الأهالي وباقي الأطراف في الحياة الخاصة بين الزوجين ، اما السبب الثالث يعود الى عدم القدرة على حل المشكلات والاستماع لمن يشجع على الانفصال والتي تتمثل بسرعة اتخاذ قرار الانفصال وعدم وجود مفهوم الاستمرارية والقدرة على حل الخلافات. 


وحول العمر المناسب للزواج أكد أن معيار النضج لدى الشخص يقاس من الخبرات الحياتية، والاعتقاد بان مؤسسة الزواج هي مؤسسة يشترك بانجاحها الطرفين بالتعاون وعدم الوقوف عند اي اختلاف والابتعاد عن محاولة فرض اي طرف سيطرته على الاخر .


ولفت أنه في العام 2021 تم تسجيل ما يزيد عن 73 الف حالة زواج منها 40 حالة او ما دون تحت سن الثامنة عشر، وهو ما يشير الى زيادة الوعي عند الاهل بعدم المسارعة بتزويج ابنائهم .


وكشف انه وفقاً لمتابعته في الشؤون الاسرية كان أكثر شروط الزواج لدى النساء تتمثل بعدم الزواج من امرأة اخرى . 


ونصح الأستاذ أحمد عبد الله المقبلين على الزواج بفهم الزواج بمعناه السليم وفهم مهارة الاستمرارية التي تساعد على حل المشاكل  وعدم الاستعجال في الانصياغ لرأي الآخرين .

 




 

 


 

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