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الإثنين، 07-02-2022 02:44 م

مستشار قانوني يكشف لماذا تنفذ أحكام الإعدام فجرا في مصر

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الوكيل الإخباري - كشف المستشار القانوني المصري محمود علواني، عن أسباب تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين فجرا.

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وبحسب موقع “صدى البلد” المصري قال علواني: “حتى لا يتسرب خبر الإعدام لأهل المحكوم عليه ويتظاهرون أمام السجن ويثيرون أعمال شغب وقلق كبير، من أجل الاعتراض على الحكم أو السماح لهؤلاء من إلقاء النظرة الأخيرة على المتهم الذي سيخضع لحكم الإعدام قبل التنفيذ”.

 

وأضاف : “تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية في عام 1942 وأصبح ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام فجر اليوم الذي يتم تحديده من جانب النائب العام والذي يكون مفاجئا للمتهم، حيث أن المتهم لا يعلم بموعد تنفيذ حكم الإعدام قبلها”

 

وأكد أن “من الأسباب أيضا هو أن جسد الإنسان يكون في مرحلة الهدوء و السكون وفي أهدى حالاته النفسية وتحديدا بعد أدائه لصلاة الفجر، إضافة إلى تجنب شغب المسجونين بسبب إعدام أحدهم لأنهم نائمين في ذلك التوقيت، كما أن هذا التوقيت يعطي الفرصة الكافية من أجل إنهاء كل الأوراق الرسمية والإجراءات التي تتعلق بالوفاة والدفن.

مزمز 

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