مسعف إيطالي يشعر بصدمة بعد وصوله لموقع حادث

الوكيل الإخباري - "آسف إيلاريا، لقد حاولت"، بهذه الكلمات ودع مسعف إيطالي إحدى الضحايا بعد وصوله لمكان الحادث ليكتشف أن الضحية هي شقيقته إثر اصطدامها بعمود وهي على متن سكوتر .

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وكان شقيق الفتاة، وهو مسعف متطوع في المنطقة، من بين أول رجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى مكان الحادث ليصادف مأساة حياته، وهي اكتشافه أن شقيقته إحدى الضحايا.

وعبر فرانشيسكو شقيق المتوفاة، عن مأساته وحزنه الشديد، في منشور عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قائلاً إنه ساعد شقيقته إيلاريا وحاول بكل الطرق ممارسة المناورات الإنعاشية، ولكن دون جدوى، وللأسف توفيت في الحال.



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