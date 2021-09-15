الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

سلطة العقبة لـ الوكيل : إشغال الفنادق قارب على 100%

افتتاح مؤتمر المياه والطاقة في البحر الميت

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم الأربعاء - أسماء

إجراء إيراني جديد بخصوص ملف اغتيال سليماني

لأول مرة.. الأسير محمود العارضة يروي قصة الهروب الهوليودي من سجن جلبوع وكيف تم اعتقاله

تشكيلات أكاديمية بجامعة آل البيت - اسماء

الصحة : فريق التحقيق بحادثة وفاة لين يوصي بإحالة القضية للنائب العام

أسعار الذهب الأربعاء 15/9/2021

ألمانيا تقر بقاء حوالي 2.6 ألف شخص من أفغانستان داخل أراضيها

12 ألفا و317 إصابة كورونا نشطة في الأردن

الأربعاء، 15-09-2021 09:43 ص

مشروع إعادة إحياء فيل الماموث المنقرض يتمكن من جمع 15 مليون دولار - صورة

2021_9_14_15_15_44_869


الوكيل الإخباري - بعد عشرة آلاف عام على اختفاء فيل الماموث الضخمة، أطلق علماء من شركة «كولوسال» مشروعاً طموحاً لإعادة الماموث المنقرض إلى الأرض، تحديداً إلى تندرا القطب الشمالي، وأعلنت بعد حوالي عقد من النقاشات عن جمع الشركة، المتخصصة بعلم الوراثة والعلوم والبيولوجية، مبلغ 15 مليون دولار.

ولفت موقع «غارديان» إلى أن العلماء يوجهون الأنظار نحو استيراد فيل ماموث هجين من خلال تصنيع أجنة في المختبر تحمل الحمض النووي لحيوان الماموث وتنطوي نقطة الانطلاق على أخذ خلايا جلدية من الفيل الآسيوية المهددة بالانقراض وإعادة برمجتها كخلايا جذعية تحتوي على «دي إن إيه» فيل الماموث.

اضافة اعلان

وسيتم حفظ الأجنة خلال فترة الحمل داخل أم بديلة أو مبدئياً في رحم اصطناعي، وإذا سارت الأمور وفق الخطة، يأمل الباحثون الحصول على أول مجموعة من الصغار خلال ستة أعوام ويشير جورج تشرش، البروفيسور في علوم الوراثة في كلية الطب بجامعة هارفرد: «نهدف إلى توليد فيل مقاوم للبرودة ويبدو ويتصرف كماموث حقيقي»، ويأمل الباحثون من خلال هذه الخطوة بإعادة تقديم حيوانات ضخمة تساعد في استعادة الأنظمة البيئية. 


 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2021-09-14-fbab262509

إيطالي يحاول دخول السجن هربًا من حماته

تهريب-سحالي-800x549

اعتقال رجل حاول تهريب 200 سحلية إلى مصر بطريقة غريبة

oman29

غضب بسبب مطاردة مئات الدلافين وقتلها في المذبحة السنوية لجزر فارو - صورة

61409f474c59b74721268eae

تغليف قوس النصر في باريس تحقيقا لحلم الفنان الراحل كريستو - فيديو

سجن-730x438-1-730x438

أسترالي يسلم نفسه بعد نحو 30 عاما من هروبه من السجن

1-1463785

اكتشاف مفاجأة مرعبة في أحشاء تمساح عملاق