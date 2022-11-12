السبت 12-11-2022
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السبت، 12-11-2022 10:31 ص

مشهد جميل لتساقط المطر من أمام مسجد قباء - فيديو

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لمشهد في غاية الجمال لتساقط الأمطار أمام مسجد قباء في المدينة المنورة .

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وأظهر المقطع الأمطار الغزيرة التي تسقط بكثرة أمام المسجد في مشهد رائع وخلاب .


وبيّن المقطع لحظات سقوط الأمطار وسط جو مليء بالغيوم، وأجواء يعمها الهدوء.

 

 

صحيفة الصدى 

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