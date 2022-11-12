مشهد جميل لتساقط المطر من أمام مسجد قباء - فيديو

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لمشهد في غاية الجمال لتساقط الأمطار أمام مسجد قباء في المدينة المنورة .
وأظهر المقطع الأمطار الغزيرة التي تسقط بكثرة أمام المسجد في مشهد رائع وخلاب .
وبيّن المقطع لحظات سقوط الأمطار وسط جو مليء بالغيوم، وأجواء يعمها الهدوء.
امطار مع برد في المدينة الآن من مسجد قباء #يوم_الجمعة #امطار_المدينه #المدينة_المنورة pic.twitter.com/mWWkMZzhyw— هناء الحربي (@hana_almadina) November 11, 2022
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