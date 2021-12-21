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الثلاثاء، 21-12-2021 11:26 ص

مشهد مرعب... إشعال النار في سيارة داخل محطة وقود في الصين

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الوكيل الإخباري - نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مقطعاً مرعباً يصور لحظة إشعال شخص النار في سيارة أثناء تزودها بالوقود، مشيرة إلى أن الحادث وقع في مدينة شنجن، جنوبي الصين.

وأكدت الصحيفة أن المقطع يرصد لحظات مرعبة حدثت أثناء توقف سيارة بورش للتزود بالوقود، مشيرة إلى أن شخصا غريبا انتزع المضخة من خزان وقود السيارة وقام بإشعال النار أمام فوهة المضخة ثم فر هاربا.

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وعلى الفور قام العاملون بمحطة الوقود بالسيطرة على الحريق، بينما تم إلقاء القبض على المتسبب في الحادث في وقت لاحق بواسطة الشرطة المحلية في الصين .

 

 

المصدر - البيان 

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