الجمعة 24-12-2021
الوكيل الاخباري

الأرصاد تحذر من الضباب والصقيع

المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية

31 وفاة و2304 إصابة جديدة بكورونا اليوم

سيرلانكا تصدر الشاي لإيران مقابل النفط

روسيا : انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا

إصابة 53 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في برقة

جريمة مروعة في العراق.. أخ يقتل شقيقه

رجل أعمال أمريكي يشتري تذكرة إلى الفضاء مقابل 28 مليون دولار

امرأة متوفاة تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في الهند!

إغلاق منفذ جمرك الدرة الأردني والسعودي الأحد المقبل

الجمعة، 24-12-2021 01:16 م

مشهد يثير الرعب في مصر للمرة الثانية خلال أسبوع - صورة

61c5a6974c59b77b3553ac80


الوكيل الاخباري - شهدت إحدى القرى المصرية في محافظة الغربية عثور الأهالي على 13 حمارا مذبوحا ومسلوخ الجلد بجوار مصرف في القرية، وانتقلت الأجهزة المعنية والطب البيطري وتم دفن الحمير.

اضافة اعلان

 

وفوجئ أهالي قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بالعثور على 13 حمارا مذبوحا ومسلوخا ومسروقا منها الجلود والآذان والذيول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. 


وقال مدير عام الطب البيطري بالغربية، حاتم أنور، إن أهالي إحدى قرى مركز طنطا اليوم عثروا على هذه الحمير المذبوحة والمسلوخة جلودها، لافتا أن المعاينة التي قامت بها مديرية الطب البيطري في واقعة مصرف قرية محلة مرحوم بدائرة مركز  طنطا، أثبتت أخذ الجلود والآذان والذيول للحمير وترك بقية الأجزاء سليمة بما فيها اللحوم.


وكان أهالي قرية محلة مرحوم مركز طنطا، عثروا أيضا خلال الأيام الماضية على 20 حمارا مسلوخا ومذبوحا ليصل، إجمالي الحمير إلى 33 حمارا هذا الشهر.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61c5a8eb4236045b6538cf6f

رجل أعمال أمريكي يشتري تذكرة إلى الفضاء مقابل 28 مليون دولار

w1280-p4x3-2021-04-26T123243Z_1806933655_RC2N3N9VJ9YP_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-INDIA

امرأة متوفاة تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في الهند!

4455

شخصيات عربية رحلت عام 2021

bill_gates

جربها واكتشف الفرق.. حيلة بيل غيتس للنوم بسرعة

61c42f8242360422715c9739

العثور على بكتيريا تأكل النفط وتحوّله إلى غاز طبيعي

37dc6ade79

وفاة المدون الكويتي عبدالله بدر المطرقة في ظروف غامضة