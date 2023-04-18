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الثلاثاء، 18-04-2023 10:30 ص

مشهد يحبس الأنفاس.. 'شلال بلازما' قد يبتلع 8 كواكب ويقطع الكهرباء عن الأرض

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الوكيل الإخباري - أذهلت صور كشف عنها العلماء المهتمون بالظواهر الفلكية، كما الباحثين أنفسهم، حيث وثقت الصور "شلال بلازما" ناهز ارتفاعه 100 ألف كيلومتر يرتفع عن سطح الشمس، وفق ما أوردته الديلي ميل، نقلا عن عالم فلك أرجنتيني.

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واستطاع عالم الفلك الأرجنتيني إدواردو شابيرغر بوبو التقاط التوهج المعروف باسم "شُواظ التاج القطبي" (polar crown prominence أو اختصارا PCP).

وعلت البلازما 100 ألف كيلومتر (60 ألف ميل) فوق سطح الشمس، أي أنها ارتفعت بما يكفي لابتلاع 8 كواكب، قبل أن يسحبها للأسفل الامتداد المغناطيسي للنجم.


وصرح بوبو قائلا: "على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بي، بدا وكأن مئات من خيوط البلازما تتساقط على الجدار. لقد كان حقا مشهدا تركني عاجزا عن الكلام".


ويحذر الخبراء من أنه إذا انفجرت البلازما بعيدا عن الشمس واصطدمت بالأرض، فقد ينتهي الأمر بقطع شبكة كهرباء الكوكب.

وتحدث ظاهرة "شُواظ التاج القطبي" أو الشلال الشمسي، عندما يمتد جسم كبير لامع من الغاز فوق سطح الشمس.


وتقع بالقرب من أقطاب الشمس، حيث تميل البلازما إلى أن تكون أكثر برودة وأقل اضطرابا، وأحيانا قد تتراكم مناطق ذات مغناطيسية قوية، ما يؤدي إلى زيادة كثافة البلازما والغازات، ما يتسبب في ظهور خيوط داكنة على سطح الشمس.

 

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