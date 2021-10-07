الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء العالمية

الحكومة :إضافة قناة جديدة للمركز الحكومي الافتراضي "سند جو"

التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 1151 حالة إسعافية

انخفاض أسعار النفط عالميا

مهلة للاطلاع على بينات قضية مستشفى السلط

معلمة تتسبب بعطلة طلبة لمدة أسبوعين بمدرسة في عمان

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020

الفراية يزور مخيم الزعتري

الأردن يعزي تونس بضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس

الخميس، 07-10-2021 10:56 ص

مصري يتزوج 33 مرة ' كعمل خيري' - فيديو

زوج


الوكيل الإخباري - ظهر مواطن مصري، أمس الأربعاء، على إحدى شاشات التلفزيون ليؤكد أنه تزوج 33 مرة، قاصدا بذلك فعل الخير فقط.

اضافة اعلان


ووصف المواطن المصري محمد الملاح نفسه بأنه "محلل شرعي"، حيث إنه تزوج 33 مرة بهدف إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن 3 مرات، مؤكدا أن ما يفعله "عمل خيري لوجه الله بدون أي مقابل".


جاء ذلك خلال حديث الملاح في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، وأوضح محمد الملاح أن ما يفعله بدأ حين اقترحت إحدى زميلاته في العمل أن يتزوج صديقتها التي طلقت ثلاثة مرات حتى تعود لزوجها كعمل إنساني "ابتغي به وجه الله".


وأكد الملاح أن الزيجات التي يعقدها تكون زواجا كامل الأركان، وينفصل بعدها عن السيدة التي يتزوجها لتعود إلى زوجها الأول وانتهى الأمر، ثم تكرر الأمر مجددا وتزوج بناء على اقتراح أصدقائه بنفس الطريقة ولنفس الأسباب.


وشدد الملاح إن ما يفعله "لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل لله فقط، ولا يتقاضى أموالاً من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج ولدي صفحة على فيسبوك تروج لهذا الأمر"، على حد تعبيره.


من جانبه، استنكر الدكتور مبروك عطية الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، ما يفعله محمد الملاح مؤكدا أنه حرام شرعا، حيث أن الزواج في الإسلام أصله وشرطة التأبيد ويجب أن تكون نيتهما استمرار الحياة و ليست فترة مؤقتة.


وختم محمد الملاح قائلًا إنه إذا أفادت دار الإفتاء بأن هذا العمل حرام فسيقلع عنه، متسائلا في الوقت ذاته، إذا كان هذا العمل حرام فما الحل في ارتفاع نسبة الطلاق.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
zodiac-1

كشف هوية 'زودياك' السفاح الذي أرعب أمريكا في ستينيات القرن الماضي - شاهد

ما-هو-رهاب-الأماكن-الضيقة-أو-الكلوسترو-فوبيا؟

الخوف من الأماكن المغلقة.. أسبابه وطرق العلاج

180504-nobel-prize-mc-842_24aecc41243f2de71cd9fa3ad03f6c38

الألماني بنيامين ليست والأمريكي ديفيد ماكميلان يفوزان بجائزة نوبل للكيمياء 2021

1-724705

رسم لكلاي بـ الفلوماستر يباع بـ 425 ألف دولار - صورة

19-reasons-to-visit-pakistan-in-2019_3

باكستانيون يهاجرون الى دولة غير موجودة

5eba84b84c59b7684c4e87f3

كوكب الجحيم بسماء صفراء غريبة تمطر حديدا يدهش العلماء