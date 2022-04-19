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الثلاثاء، 19-04-2022 11:01 ص

مصر .. أول تعليق من والد روان الحسيني بعد الحكم بإعدام قاتل ابنته

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الوكيل الإخباري - وجه والد روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ المصرية رسالة شكر لقضاء مصر العادل، بعد قرار محكمة جنايات فوة، إحالة أوراق المتهم بقتل ابنته، إلى مفتي الجمهورية، على أن تكون جلسة النطق بالحكم يوم 21 مايو المقبل.

وقال والد روان الحسيني، الاثنين: «الآن أقول لروان.. ربنا يرحمك يا بنتي.. قضاؤنا العادل أنصفك».

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وشهدت محكمة جنايات فوة، يوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة قاتل روان الحسينى، لاعبة كرة السرعة بدسوق.


وظهر القاتل ممسكا بمسبحة، وحينما سأله القاضي عن سبب ارتكاب جريمته، اعترف ولكنه قال: لم يكن قصدي، بينما طالب دفاعه ببطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، وحاول التأكيد بأن القاتل لم تكن لديه نية القتل، وقال إنه لو كان نيته القتل ما اتصل بأسرتها لإنقاذها، واصفا عنوان الجريمة، وحاول نفي إثبات نية إزهاق الروح، مؤكدا عدم وجود لها في أوراق الدعوى ودفع بانتفاء نية القتل العمد.

 

البيان

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