مصر.. السجن المشدد 3 سنوات لمأذون شرعي زور وثيقة زواج

الوكيل الإخباري-عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مأذون شرعى مقيم بدائرة مركز بلبيس، بالسجن المشدد 3 سنوات، ومصادرة المحرر المزور، لإدانته بتزوير محرر رسمي فى عقد وثيقة زواج.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة، وباسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

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تعود أحداث القضية رقم 34919 لسنة 2020 جنايات مركز بلبيس، عندما أحال المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، "و س" مأذون شرعى، مقيم مركز بلبيس، و"خ ض" إمام وخطيب بالمكافأة مقيم الشروق محافظة القاهرة، و" ع خ " مقيم مركز ديروط، و" م ن " مقيمة ديروط أسيوط، لأنهم فى غضون عام 2018، المتهمين من الثانى إلى الرابعة، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول " مأذون" شرعى فى ارتكاب تزوير فى أحد المحررات الرسمية وهى وثيقة التصادق على زواج، بإثبات أن طرفي عقد الزواج وهما المتهم الثالث والرابعة، خاليين من الموانع الشرعية، وكذا أهليتهما للزواج، وكان ذلك على خلاف الحقيقة كون المتهمة الرابعة متزوجة من آخر.



وقام المتهم الأول باستعمال المحرر المزور بتقديمه وإيداعه بمحكمة بلبيس لشئون الأسرة، وكذلك مصلحة الأحوال المدنية محتجا بما ورد به من بيانات، وتم إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

اليوم السابع

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