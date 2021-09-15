الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية : أقل من 2% من الطلبة أصيبوا بكورونا

مستشفى الجامعة يحتفل باليوم العالمي للتوعية بسرطان الغدد اللمفاوية

محافظ البلقاء يكرم أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

الأمن العام : كل 19 ساعة تقع حالة وفاة بسبب حادث مروري

وزير الصحة : لين وغنى بناتي وسيحاسب كل من ثبت تقصيره

السيسي يوجه رسالة لمرشدي قناة السويس

حملة نظافة بجميع مناطق الأردن السبت

بريطانيا تسجل 201 وفاة و30597 إصابة بكورونا

تحذير أمني للأردنيين- صورة

الهواري : عندما يوجد العمل سيكون هناك خطأ

الأربعاء، 15-09-2021 09:09 م

مصر.. تصفية مجرم شديد الخطورة أعدم زوجتيه

مصر


الوكيل الإخباري - تمكن قطاع الأمن المصري من القضاء على "أبو فياض" أحد أساطير الإجرام في قنا، والفار من أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، في قضايا مختلفة.

اضافة اعلان


و بمطالعة السجل الإجرامي لأبي فياض، تبين أنه هارب ومحكوم عليه في 17 جناية، منها حكم بالإعدام في قضية قتل عمد، فضلا عن 11 حكما بالسجن المؤبد، وأحكام أخرى بالسجن لمدة 34 سنة، في قضايا متنوعة.


وكشفت التحريات أن أبو فياض، وفور استشعاره وصول الشرطة إلى مكان تواريه، أدخل زوجتيه إلى إحدى الغرف وأطلق النار عليهما فقتلهما، ثم شرع في إطلاق الأعيرة النارية تجاه الشرطة، التي طالبته بتسليم نفسه، إلا أنه رفض وواصل إطلاق النار حتى اضطر رجال الشرطة لتصفيته.


وبتفتيش مسكن أبو فياض عثرت قوات الشرطة على قاذف RBJ ورشاشين، و8 بنادق، و طبنجتين، و4 قنابل يدوية، و4 هواتف، وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وسترتين واقيتين، ومنظار، وكمية من مخدر الشابو تزن حوالي كيلو غرام، و4 سيارات إحداها مبلغ بسرقتها، ودراجة نارية، وزجاجة تحتوي مادة الزئبق الأحمر، وكمية من البارود الأسود، ومبلغ مالي.


وتم إخطار النيابة العامة بتفاصيل ما جرى، وتحرير محضر رسمي، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث، وناظر جثث "أبو فياض" و زوجتيه، وأمرت بالتشريح، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرّحت بالدفن، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ارض

علماء يحذرون من تدهور خطير في المناخ

جزر المالديف 4

شاهد.. ثنائي سعودي يحتفلان بزفافهما تحت الماء في جزر المالديف

5e48e4dedd58c

شاهد... حادث سير غريب في أمريكا

medium_2021-09-14-fbab262509

إيطالي يحاول دخول السجن هربًا من حماته

تهريب-سحالي-800x549

اعتقال رجل حاول تهريب 200 سحلية إلى مصر بطريقة غريبة

2021_9_14_15_15_44_869

مشروع إعادة إحياء فيل الماموث المنقرض يتمكن من جمع 15 مليون دولار - صورة