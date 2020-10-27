الثلاثاء 27-10-2020
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الثلاثاء، 27-10-2020 03:30 م

مصر.. حبس زوجين تسببا في وفاة رضيعهما جوعا

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الوكيل الاخباري - قررت نيابة مركز طوخ بالقليوبية في مصر، حجز كل من (ع. ح_ 28 عاما_عامل) و (ا ن_ 24 عاما ربة منزل)، واللذان تسببا بوفاة نجلهما الطفل (أنس_ 4 شهور) جوعا بعدما تركاه بالمنزل.

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وقد شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية واقعة بشعة بوفاة طفل رضيع تركه والداه وحيدا داخل منزلهما بعد خلافات بينهما حتى مات جوعا.

تبين من التحريات والتحقيقات أنه بتاريخ 17 من شهر أكتوبر الجاري "حدث خلاف بين الرجل وزوجته، قامت على إثرها بالخروج من المنزل وبرفقتها نجلها الطفل الأكبر بحجة إحضار بعض المشتريات إلا أنها توجهت لمنزل أهلها بعد مشاجرة مع زوجها وأنه هو الآخر ترك الطفل وحيدا بالمنزل وذهب لعمله لمدة 4 أيام حتى مات الطفل جوعا".

 

روسيا اليوم

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