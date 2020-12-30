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الأربعاء، 30-12-2020 01:52 م

مصر.. معاقبة ممرضين بمستشفى عزل كورونا بعد ضبطهما وهما يلعبان PUBG

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الوكيل الاخباري - قرر أشرف القلفاط، مدير مستشفى المحمودية المركزي بمحافظة البحيرة المصرية معاقبة ممرض وأخصائي تمريض بخصم 3 أيام من راتب كل منهما، وذلك بعد ضبطهما وهما يلعبان في لعبة PUBG (ببجي).

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وأشار مدير المستشفى إلى أنه اتخذ هذا القرار بناء على مذكرة رفعتها مشرفة السهر خلال اليوم الذي وقعت فيه المخالفة، تفيد قيام المشار إليهما باللعب من خلال جهاز لابتوب بحوزتهما، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مقصر يعرقل سير العمل داخل المستشفى.


وقد أثار فعل الممرضين، غضب المترددين على المستشفى من ذوي المرضى.

 

وأوضح مقدم الشكوى الذي التقط صورة الممرضين أثناء قيامهما باللعب إنه ذهب إلى المستشفى لإنهاء إجراءات غسل وتكفين والد صديقه المتوفى بفيروس كورونا، وكانت الإجراءات تسير ببطء داخل المستشفى.

 

وأضاف أنه توجه إلى قسم الاستقبال مع المتبرع بغسل وتكفين المتوفى للاستفسار عن عامل المشرحة، تمهيدا لنقل جثمان والد صديقه المتوفى إلى مشرحة المستشفى.


وتابع أنه فوجئ برؤية اثنين من الممرضين يلعبان "ببجي" على جهاز لابتوب في أوقات عملهما، مضيفا: "وتحدث معهما لعلهما ينتبهان لي ولطلبي، إلا أنهما استمرا في اللعب دون مراعاة لطلبات ذوي الحالات المرضية المترددة على المستشفى".

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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