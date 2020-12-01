نفذ صبره .. رجل صيني يصفع ممرضا اعتراضا على طريقة فحصه - فيديو

الوكيل الاخباري - في رد فعل غريب، وجه رجل صيني صفعة قوية إلى وجه ممرض أثناء إجراء فحص"كورونا" له بدعوى أنه شعر بالانزعاج من طريقة الفحص.

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وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا يدعى "لي" وهو ينهض فجأة ويصرخ ثم يوجه صفعة عنيفة على وجه الممرض الذي بدا وكأنه أصيب بصدمة، قبل أن تحاول امرأة كانت ترافق المريض الإمساك به وتهدئته، فيما نظر الممرض إلى الرجل لفترة قصيرة قبل أن يغادر الغرفة.



وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن وسائل إعلام صينية أن الشرطة احتجزت الرجل لـ7 أيام للتحقيق معه بتهمة التعدي على عامل في مركز طبي في مدينة "جيلين" شمال شرقي الصين الأسبوع الماضي.



المصدر : سبوتنك









