كارثة تدريبية في هذا البلد... تحطم طائرة ومصرع الطيارَين (فيديو)

وقالت القوات الجوية الهندية، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن الطائرة سقطت خلال رحلة تدريبية اعتيادية، ما أسفر عن إصابة الطيارين بجروح قاتلة أودت بحياتهما.
وأكد البيان أن السلطات المختصة فتحت تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، دون الكشف في الوقت الحالي عن نوع الطائرة أو طبيعة المهمة التدريبية.
ويُعد هذا الحادث أحدث حلقة في سلسلة حوادث متعلقة بطائرات التدريب العسكري في الهند، والتي تثير بين الحين والآخر تساؤلات حول إجراءات السلامة والصيانة في هذا القطاع الحيوي.
An Indian Airforce Jaguar fighter jet has crashed in Bhanuda village, Churu district, Rajasthan.
Pilot is Reportedly Dead pic.twitter.com/EHaPfZcBYI
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