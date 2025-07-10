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كارثة تدريبية في هذا البلد... تحطم طائرة ومصرع الطيارَين (فيديو)

للا
تعبيرية
 
الخميس، 10-07-2025 08:47 ص

الوكيل الإخباري- – لقي طياران في سلاح الجو الهندي مصرعهما، يوم الأربعاء، إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية أثناء تنفيذها مهمة تدريب روتينية في ولاية راجستان، غربي البلاد.

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وقالت القوات الجوية الهندية، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن الطائرة سقطت خلال رحلة تدريبية اعتيادية، ما أسفر عن إصابة الطيارين بجروح قاتلة أودت بحياتهما.


وأكد البيان أن السلطات المختصة فتحت تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، دون الكشف في الوقت الحالي عن نوع الطائرة أو طبيعة المهمة التدريبية.


ويُعد هذا الحادث أحدث حلقة في سلسلة حوادث متعلقة بطائرات التدريب العسكري في الهند، والتي تثير بين الحين والآخر تساؤلات حول إجراءات السلامة والصيانة في هذا القطاع الحيوي.

 

 
 
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