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الثلاثاء، 21-09-2021 04:25 م

مصر.. وفاة صاحب الشفرة النوبية في حرب أكتوبر

شفره


الوكيل الإخباري - أعلنت أسرة الصول أحمد إدريس، صاحب الشفرة النوبية في مصر، وفاته اليوم الثلاثاء، بمحل إقامته بمحافظة الإسكندرية عن عمر يناهز 84 عاما.

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ويعد الصول أحمد محمد أحمد إدريس، ابن النوبة من قرية توماس وعافية بمحافظة أسوان، صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة فى حرب أكتوبر، وقبل سنوات قليلة لم يكن أحد يعلم بخطة شفرة حرب أكتوبر ووصفها بأنها: "من الأسرار العسكرية"، حتى جاء تكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهوده في هذه الحرب.


ودخل الصول أحمد إدريس الجيش عام 1954 عسكري متطوع وحضر حرب العدوان الثلاثي، وظل في صحراء سيناء منذ عام 57 حتى حرب اليمن وبعدها دخل حرب 1967، ثم كان له الفضل في فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة في انتصار حرب أكتوبر.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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