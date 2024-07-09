مضيفة طيران مغربية تنقذ رضيعا في الجو من "سكتة قلبية"

الوكيل الإخباري- عمل بطولي قامت به مضيفة طيران في المغرب، بعدما نجحت في إنقاذ رضيع من الموت المحقق أثناء رحلة على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية.

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وذكرت وسائل إعلام أن الرضيع، البالغ من العمر 18 شهرًا، صعد على متن الطائرة مع والدته التي أبلغت أنه كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة. وفي وقت قصير من إقلاع الطائرة، فقد الرضيع الوعي فجأة وتوقف عن التنفس.



ووفقًا للمواقع المغربية، تعرض الرضيع لسكتة قلبية، إلا أن مضيفة الطيران تدخلت بفعالية وقامت بإجراء تدليك لقلبه، وبفضل ذلك نجحت في إنقاذه من الموت. كما قدم رئيس طاقم الضيافة المساعدة عن طريق تزويده بالأكسجين.



وقام قائد الطائرة بإبلاغ فريق الإسعاف في مطار الدار البيضاء بحالة الطفل، وتم نقله على الفور بعد هبوط الطائرة إلى مطار محمد الخامس الدولي لتلقي المزيد من الرعاية الطبية.



وقدم مسؤولون رسميون شكرهم لمضيفة الطيران ولطاقم الضيافة على التفاني والكفاءة التي أظهروها.

العين الاخبارية