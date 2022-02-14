الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الإثنين، 14-02-2022 10:12 ص

مقابلة عمل غريبة تثير اهتمام الملايين في أميركا

iStock-1309784457


الوكيل الإخباري - لم تدرك سيدة أميركية أن كلامها الذي كانت تتفوه به قبيل مقابلة عمل مسجل بالصوت والصورة، كما لم تدرك أنه سيصل إلى نحو 7 ملايين شخص في العالم.

وكانت شيلين مارتينيز تستعد أمام جهاز حاسوبها لإجراء مقابلة مع شركة طيران محلية في الولايات المتحدة، للفوز بوظيفة مضيفة طيران.

اضافة اعلان


وقبيل دقائق من المقابلة، سمعت شيلين وهي تتحدث مع شخص مجهول لم يظهر في الفيديو، بنبرة ساخرة عن المقابلة.


وطرحت سؤالا هو: "ما هو انطباعك عن شركة (SkyWest Airlines) وما هو صداها لديك؟".


وقالت ساخرة: "هذا أغبى سؤال وأكثرها سخافة سمعته في حياتي".


وفجأة، تغيرت ملامح شيلين بعدما لاحظت أن كاميرا منصة الموقع الرقمي الخاص بالشركة سجّلت كلامها.


وحاولت التبرير، قائلة إنها كانت تتدرب ولم تكن تدرك أن الكلام مسجل، وقدمت اعتذارها قائلة: "أنا آسفة للغاية".


وأعلنت مارتينيز لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي أنها "لم تحصل على الوظيفة" وأنها أيضًا معرضة لخطر الطرد من وظيفتها الحالية بعد أن علم رئيسها عن عملية البحث السرية عن عمل.


وعلى منصة "تيك توك"، انتشر الفيديو على نطاق واسع، حاصدا نحو 7 ملايين مشاهدة، ونال أكثر من مليون إعجاب.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
إطلاق-النار-على-ثور-هائج-في-النمسا

السعودية.. ثور هائج يعيث فساداً في حي سكني -فيديو

0b0b5fdd-3f85-4081-a424-776b8f0e4784

حالة ولا أغرب.. تركي ثبتت إصابته بكورونا لـ 14 شهرا على التوالي !

e8613062ec86a6f6fd20e7463d2ce56c

طرد امرأة من رحلة طيران أمريكية لـ سبب غريب

32eedacf64d1911f850156261e0feac3671754ea-031018012822

تلميذة هندية تطور منصة لمكافحة التنمر في المدارس

Doc-P-917920-637803167657386597

شاهد..شرطة يهبون لنجدة طفل أميركي سقط في بحيرة متجمدة

دبي

إنقاذ شاب إفريقي في دبي من حادث غريب جدا