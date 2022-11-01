الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

بدء التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي

ارتفاع أسعار النفط عالمياً الثلاثاء

انخفاض أسعار الخيار في السوق المركزي اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ولي العهد يترأس الوفد الأردني المشارك بالقمة العربية في الجزائر

منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار وباء الكوليرا في لبنان

أردني يطعن لاجئة أوكرانية في ألمانيا

وفاة و3 إصابات بحادث تصادم في عين الباشا

السفارة الأمريكية في الأردن تعلن عن شاغر وظيفي

زلزال بقوة 5.1 درجة في سواحل إيطاليا

الثلاثاء، 01-11-2022 07:58 ص

مقطع صوتي 'مرعب' للحقل المغناطيسي للأرض-فيديو

7402439760_c9b7638b19_o


الوكيل الإخباري - نشرت وكالة الفضاء الأوروبية مقطعا صوتيا مدته خمس دقائق، لإشارات مغناطيسية لكوكب الأرض تم قياسها بواسطة الأقمار الصناعية وحولت إلى أصوات.

والتقط باحثون من الجامعة التقنية في الدنمارك إشارات مغناطيسية، تم قياسها بواسطة مهمة القمر الصناعي Swarm التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية والمخصصة لمسح المجال المغناطيسي، وحولها إلى أصوات يمكن سماعها من قبل البشر.

اضافة اعلان


ويتضمن المقطع الصوتي صريرا غريبا وأصوات طقطقة، بالإضافة إلى أصوات تشبه التنفس العميق، والتي وصفها المستمعون على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "مرعبة".


ويولد الغلاف المغناطيسي للأرض حقلا على شكل مذنب حول سطح الكوكب يوفر الحماية من الإشعاع الشمسي والجسيمات الكونية الضارة، فضلاً عن تآكل الغلاف الجوي بفعل الرياح الشمسية، وفقًا لوكالة ناسا.

 

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بربربربر

وفاة شيف مصري شهير - صورة

ىاىاىاىاى

بعد 85 عاما من رحلته.. العثور على كاميرات تاريخية لمستكشف أمريكي في كندا -صورة

7800000

الصين تطلق ‬آخر مكونات محطتها الفضائية

20221031142038861VH

نصائح ذهبية للحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية في الشتاء

117052Image1-1180x677_d

أستراليا ...تكسب ملايين الدولارات بفضل كلبتها الأليفة -صور

تشارلز-والأميرة-ديانا

بعد 41 عاما... كعكة زفاف الملك تشارلز والأميرة ديانا للبيع في المزاد العلني-صور