الثلاثاء 02-01-2024
الوكيل الاخباري
 

15 شهيدا شمالي قطاع غزة خلال 24 ساعة

نحو 20 مليون راكب للباص سريع التردد وباص عمّان العام الماضي

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 4119 طالباً شهيداً في غزة منذ السابع من أكتوبر

اليرموك تعلن عن منحة شيرين أبو عاقلة لدراسة الماجستير بالإعلام

الخارجية الفلسطينية تطالب الاحتلال بتسليم رضيعة اختطفها من غزة

تعميم من البنك المركزي لكافة شركات الصرافة في الأردن

بدء الامتحانات النظرية "للشامل" غدا الأربعاء وإعلان النتائج نهاية الشهر الحالي

70 شهيدا وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة

عاجل

أكثر من 4119 طالباً شهيداً في غزة منذ السابع من أكتوبر

الثلاثاء، 02-01-2024 11:53 ص

مقهى ياباني يستقبل فقط المتشائمين وأصحاب الأفكار السلبية

7ع


الوكيل الإخباري - اشتهر مقهى "موري أوتشي" في إحدى الضواحي الهادئة للعاصمة اليابانية طوكيو، بتقديم الطعام والمشروبات فقط للمتشائمين والزبائن أصحاب العقلية السلبية بشكل عام.

اضافة اعلان

 

ويرى صاحب المقهى، موري أوتشي، أنه "ليس عيبا أن يكون لدى المرء أفكار سلبية"، واصفا نفسه بـ"الشخص الكئيب". 

وعلق: "الأشخاص السلبيون أكثر حساسية ويتعرضون للأذى بسهولة أكبر من الآخرين، لذا أنشأت لهم هذه المساحة الحصرية".

وأضاف: "يعتبر الناس دائمًا أن كونك إيجابيًا هو أمر جيد وأن تكون سلبيًا فإن ذلك يعد شيئا سيئا، لكنني لا أعتقد أن التفكير السلبي مسألة ضارة".

وشدد على أن "الكثير من الأشخاص السلبيين يميلون إلى التحفظ في سلوكهم، وهو من أنواع اللطف، واعتقدت أنه سيكون من الجيد أن يكون هناك مكان للاسترخاء لهم".

ويتميز المقهى بديكور ريفي يبعث على البهجة، ويحتوي على غرف خاصة حيث يمكن للزبائن أن يكونوا على طبيعتهم من دون القلق بشأن نظرات الآخرين.

وبحسب تقرير الموقع الياباني، فإن الشيء الوحيد الذي يشير إلى السلبية في المكان، هو قائمة الطعام، خاصة الأسماء الطويلة والغريبة لبعض المشروبات التي يقدمها.

 

لبنان 24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ىاىاىاى

لا يخطر على البال.. مركّب مهم في أعقاب السجائر ما هو؟!

Doc-P-1147501-638397497325153697

سيدة أميركية تعود للحياة بعد موتها بـ 24 دقيقة

Doc-P-1147551-638397748142864055

العثور على 3 مومياوات قديمة في اليمن

2338671-396117752

بسبب تفجير ماكينة صراف آلي...اندلاع النيران في فرع أحد البنوك في ألمانيا

2023123120947836KE

طفلة أمريكية تعاني من حالة غير مسبوقة في العالم

2339301-1659157573

طريقة جديدة لتحديد الكواكب الصالحة للسكن