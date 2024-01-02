مقهى ياباني يستقبل فقط المتشائمين وأصحاب الأفكار السلبية

الوكيل الإخباري - اشتهر مقهى "موري أوتشي" في إحدى الضواحي الهادئة للعاصمة اليابانية طوكيو، بتقديم الطعام والمشروبات فقط للمتشائمين والزبائن أصحاب العقلية السلبية بشكل عام.



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ويرى صاحب المقهى، موري أوتشي، أنه "ليس عيبا أن يكون لدى المرء أفكار سلبية"، واصفا نفسه بـ"الشخص الكئيب".



وعلق: "الأشخاص السلبيون أكثر حساسية ويتعرضون للأذى بسهولة أكبر من الآخرين، لذا أنشأت لهم هذه المساحة الحصرية".



وأضاف: "يعتبر الناس دائمًا أن كونك إيجابيًا هو أمر جيد وأن تكون سلبيًا فإن ذلك يعد شيئا سيئا، لكنني لا أعتقد أن التفكير السلبي مسألة ضارة".



وشدد على أن "الكثير من الأشخاص السلبيين يميلون إلى التحفظ في سلوكهم، وهو من أنواع اللطف، واعتقدت أنه سيكون من الجيد أن يكون هناك مكان للاسترخاء لهم".



ويتميز المقهى بديكور ريفي يبعث على البهجة، ويحتوي على غرف خاصة حيث يمكن للزبائن أن يكونوا على طبيعتهم من دون القلق بشأن نظرات الآخرين.



وبحسب تقرير الموقع الياباني، فإن الشيء الوحيد الذي يشير إلى السلبية في المكان، هو قائمة الطعام، خاصة الأسماء الطويلة والغريبة لبعض المشروبات التي يقدمها.

لبنان 24