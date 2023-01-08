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الأحد، 08-01-2023 12:40 م

مكالمة من تحت الأنقاض.. سيدة تتواصل مع قريبها بعد انهيار منزلها في مصر

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الوكيل الإخباري - انهار في بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، منزل مكون من 5 طوابق في محافظة أسيوط المصرية وجرى انتشال فتاة من أسفل الأنقاض.

ويقع المنزل المنهار في منطقة قلتة التابعة حي غرب مدينة أسيوط، وتكثف قوات الحماية المدينة والأجهزة المعنية جهودها للبحث عن سكان أسفل الأنقاض.

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ونجحت قوات الإنقاذ السريع والبري في تحديد مكان إحدى السيدات أسفل أنقاض المنزل المنهار بعد اتصالها تليفونيا بأحد أقاربها المتواجدين خارج المنزل وتحديد مكانها أسفل الأنقاض وتواصل قوات الإنقاذ السريع رفع الأنقاض للوصول إليها واستخراجها.


واستعانت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري بمعدات الإنقاذ السريع بمركزي أسيوط والفتح للمساعدة في رفع أنقاض المنزل المنهار والبحث عن ناجين بمنطقة قلته بحي غرب أسيوط.

 

 

البيان 

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