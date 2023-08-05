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السبت، 05-08-2023 02:33 م

مكونات طبيعية فعالة في تنظيف وتعقيم حوض الجلي في المطبخ

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الوكيل الإخباري - يحتاج حوض الجلي في المطبخ تنظيفاً بصورة مستمرة لكونه من أكثر الأماكن عرضة لتراكم الأوساخ والجراثيم والفطريات. في الآتي، بعض الأفكار المساعدة في تعقيم وتنظيف حوض الجلي.

اولًا، يجب شطف الحوض وتجفيفه ثم القيام بتطبيق بعض صودا الخبز مباشرة على البقع أو على قطعة قماش وفرك الحوض لإزالة أي بقع باقية، صودا الخبز تحارب أيضًا تصريف الروائح، كما أنه يجب إضافة بعض الخل الأبيض في الحوض، ثم البدء في شطف الأخير بالماء النظيف ليجفف بقطعة قماش.
ثم البدء يشطف الحوض مع الخل الأبيض، الذي يتفاعل مع صودا الخبز بهدف التعقيم.

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تنظيف حوض السيراميك
يمزج القليل من الماء والخل الأبيض، وتغمس قطعة من القماش بالمحلول ليُفرك بها الحوض، كما يمكن الاستعانة بفرشاة أسنان لتنظيف المناطق الصعبة.


تنظيف حوض الجرانيت
بالنسبة للجرانيت، يجب القيام بتكوين عجينة من صودا الخبز والخل الأبيض ثم فرك سطح الحوض باستخدام قطعة قماش ناعمة. وبعد الانتهاء من عملية التنظيف لا بدّ من شطف الحوض بالماء وتجفيفه بقطعة قماش، كما أنه يجب الأخذ في الاعتبار القيام بعملية الفرك القليل من زيت الزيتون في الحوض وتركه لبضع دقائق قبل أن يجفف.

 

سيدتي 

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