ملثم يسرق 50 هاتف آيفون من أحد المتاجر في أمريكا

الوكيل الإخباري - ألقي القبض على رجل من كاليفورنيا يوم الأربعاء، بتهمة سرقة من متجر أبل في "بيركلي" بأميركا، بعد أن تم تصويره وهو يسرق الأجهزة المعروضة.

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وبحسب موقع "فوكس نيوز"، ألقى رجال الشرطة الأمريكية القبض على "تايلر ميمز" البالغ من العمر 22 عامًا لتورطه في السرقة، واتهموه بالسطو والسرقة الكبرى وجرائم أخرى.



وكانت الشرطة قد ذهبت إلى المتجر في بيركلي بعد أن أبلغ أحد المتصلين عن الجريمة، وقال إن المشتبه به هرب ومعه 50 هاتف آيفون بقيمة إجمالية قدرها 49230 دولارًا.



وكان الشاب ملثماً ويرتدي ملابس سوداء بالكامل، و ينزع الهواتف من طاولة العرض ويضعها في جيوبه.

أما الشهود فكانوا يشاهدونه من دون الاقتراب منه. ولكن الشخص الذي كان يسجل الفيديو، كان يتابعه عن كثب أثناء خروجه من المتجر واصطدامه بسيارة شرطة، قبل هروبه بسيارة سوداء.

لبنان 24

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