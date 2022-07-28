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الخميس، 28-07-2022 07:52 ص

من تركيا إلى ألمانيا.. رأس ثعبان داخل وجبة على متن طائرة

ذ


الوكيل الإخباري - إن وجبات الطعام في أغلب شركات الطيران كثيرا ما تحمل مفاجآت مزعجة، لكن ما حصل مع إحدى موظفات طاقم العمل صدم الجميع، حيث وجدت رأس ثعبان صغير داخل وجبتها.

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وحسب الفيديو المتداول فقد وجدت موظفة SunExpress للطيران مفاجأة مرعبة داخل صحن الرافيولي بالخضار أثناء الرحلة من تركيا إلى ألمانيا.


وقالت المضيفة أنها جلست لتناول الطعام مع الطاقم أثناء الرحلة، وأكملت نصف طبقها قبل أن تُصدم برأس ثعبان صغير مموّهاً بين الخضار، وفق ما نقل عنها موقع "أستراليا بالعربي"


وصل المقطع إلى عدد كبير من الناس، ما دفع SunExpress لإيقاف عقدها مؤقتاً مع الممول الغذائي لحين إنهاء التحقيق.


وقالت تقارير كثيرة إن ميزانية الشركة المحدودة دفعتها للتعاقد مع ممولين غذائيين أقل جودة، وبالتالي حدوث أحداث متكررة مزعجة في وجبات الطعام.
وفي تقرير لشبكة الأخبار التركية Gazete Duvar وُثّقت حوادث سابقة لوجود عفن في أطباق المسافرين.

 

البيان


 




 

 


 

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