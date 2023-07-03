من منزلك .. افضل طريقة لابعاد البعوض

الوكيل الإخباري- لا شكَّ أنّ جميع الناس يرغبون في طرد الناموس من المنزل و في الحقيقة، فإن المشكلة الأساسية في الناموس ليست في كمّ الإزعاج الذي يسببه لنا صوتها أو بلدغاتها المؤلمة، أو حتى بالتهيجات الجلدية، وإنما بعواقب أخرى قد تكون أكثر ضرراً، كنقل الفيروسات الخطيرة، مثل: زيكا، وغرب النيل، والملاريا، والضنك، التي يؤدي معظمها -دون أدنى شك- إلى الموت، وفقاً لما ذكرته وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA.

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وبالتالي، فإن أفضل ما يجب أن نفعله خلال الأيام الدافئة، هو طرد الناموس من المنزل، ومنعه من الوقوف على أجسادنا عندما نكون في الشارع.



طريقة تحضير طارد للناموس في المنزل

بما أنّ معظم المبيدات الحشرية التي تباع في الأسواق تحتوي على مواد كيماوية، فإن الخيار الأفضل هو تحضير هذا المبيد منزلياً، وبمكونات آمنة تماماً حتى بالنسبة للأطفال.



طرد الناموس بالخل

هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها استخدام الخل كطارد للناموس، وتشمل هذه الطرق المختلفة، وفقاً لما ذكره موقع Home One Howto ما يلي:



وضع الخل في كوب: هذه الطريقة بسيطة للغاية، كل ما عليك فعله هو ملء كوب بالخل الأبيض، ووضعه في مكان مرتفع في إحدى الغرف التي تختارها، والرائحة ستكون كفيلة بطرد الناموس من الغرفة، كما بإمكانك وضع الكأس أمام النوافذ لمنع الناموس من الدخول أيضاً.



رذاذ طارد الناموس: يمكنك أيضاً تحضير رذاذ من خلاله طرد الناموس من المنزل، وهذا الرذاذ يعمل لفترة طويلة، يتم تحضيره عن طريق الجمع ما بين ربع كوب من الماء مع ربع كوب من الخل مع بضع قطرات من زيت عطري لإخفاء رائحة الخل.



أما إذا أردت تحضير رذاذ ذي فاعلية أكبر، فننصحك باستخدام زيت السترونيلا، وهذا الزيت هو منتج طبيعي وفعال جداً في طرد الحشرات



عليك ببساطة تخفيف حوالي 10 قطرات من زيت السترونيلا في 30 مل من زيت الزيتون، وإضافة ملعقة كبيرة من الخل إلى الخليط، وقم برش القليل منها في كل مرة ترى فيها أنّ الناموس بدأ الدخول إلى منزلك.



مصيدة الناموس: هناك طريقة أخرى لطرد الناموس، وهي عن طريقة اصطياده، عن طريق جذبه إلى رائحة حلوة من أجل الإيقاع به في الفخ، الأمر الذي يتيح لك الإمساك به، والتخلص منه.



لتحضير المصيدة اتبع الخطوات التالية:

صب بعض خل التفاح في زجاجة.

اصنع قمعاً بقطعة من الورق وضعها في فم الزجاجة طويلة.

ضع الزجاجة في منطقة منزلك حيث ينتشر البعوض.

سيدخل البعوض الذي تجذبه رائحة خل التفاح إلى الزجاجة من خلال القمع، وبالتالي سيحاصر نفسه، ولن يستطيع الخروج.



طرد الناموس من الجسم

مثلما نرغب بطرد الناموس من المنزل، نرغب كذلك الأمر بمنعه من الوقوف على أجسامنا، ويتم ذلك عن طريق استخدام رذاذ للجسم يمكن تحضيره في المنزل أيضاً.



طرد الناموس بزيت النعناع وجوز الهند

يساعد الجمع بين زيت جوز الهند والنعناع على تعزيز طرد الناموس، لأن كلا الزيتين الأساسيين له مركبات طاردة طبيعية نشطة، ويحتوي زيت النعناع على مركبات المنثول والليمونين التي تمنع اقتراب الناموس، كما يحتوي زيت جوز الهند على مستحلبات وخواص الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تعمل هذه الخصائص على إبطاء تبخر جزيئات زيت النعناع، وفقاً لما ذكره موقع Ecobnb.



كل ما تحتاجه هو:

30 مل من زيت جوز الهند

12 قطرة من زيت النعناع

اخلط زيت جوز الهند وزيت النعناع وضعه مباشرة على يديك ورجليك 2-3 مرات على الأقل في اليوم أو قبل كل الخروج.



طرد الناموس بزيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص طبية قوية ومضادة للالتهابات ومطهرة تمنع لدغات الناموس وتعالجها بسرعة، كما أنَّ رائحته القوية تبعد اقتراب الناموس أيضاً.



كل ما تحتاجه هو:

10 قطرات من زيت شجرة الشاي الطبيعي

30 مل من زيت جوز الهند الطبيعي

اخلط كلاً من زيت جوز الهند وزيت شجرة الشاي، ثم ضعه مباشرة على أجزاء الجسم المكشوفة 3 مرات على الأقل يومياً.





طرد الناموس بزيت القرفة

يتم استخلاص زيت القرفة من لحاء أشجار القرفة، ويستخدم على نطاق واسع لصنع طارد طبيعي للناموس.



ويحتوي زيت القرفة على خواص الأوجينول وخلات السيناميل والأنثول وسينمالدهيد، التي تعمل هذه الخصائص على طرد أقوى أنواع الناموس، كما أنه يستخدم بكثرة في منطقة البحر الكاريبي وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وهي المناطق التي يكثر فيها تواجد هذه الحشرة.



كل ما تحتاجه هو:

30-40 مل من الماء النقي

10 قطرات من زيت القرفة

امزج الماء مع زيت القرفة في زجاجة بخاخة سعة 50 مل، وقم برش المحلول على أي مناطق مكشوفة من جسدك قبل كل الخروج.



زيوت عطرية تمنع اقتراب الناموس

بالإضافة إلى ما سبق، هناك أيضاً زيوت عطرية أخرى تعمل أيضاً على طرد الناموس من المنزل ومنعه من الاقتراب على أجسادنا مثل:



اللافندر: أضِف 100 مل من زيت اللافندر الأساسي إلى مرطب البشرة، وسيعمل هذا المرهم كطارد يمنع البعوض من لدغك في الليل.



الليمون مع القرنفل: ضع بعض القرنفل وسط حبة ليمون وضعه في أجزاء مختلفة من المنزل مثل النوافذ، فرائحة هذه المكونات المختلطة معاً ستبقي الناموس بعيداً عنك.



أوراق الليمون أو البرتقال: قم بغلي القليل من أوراق الليمون أو البرتقال ثم ضعها في وعاء غير مغطى، وضعه في الغرفة التي ترغب بها لطرد الناموس.



نباتات طاردة للبعوض: هناك العديد من النباتات التي يمكن وضعها في الحديقة أو الشرفة أو النوافذ وما إلى ذلك؛ لإخافة البعوض المنزلي والقضاء عليه، تشمل طارد نباتات البعوض الأكثر شيوعاً: السترونيلا، والأوكالبتوس، والريحان.

عربي بوست

