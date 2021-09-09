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الخميس، 09-09-2021 09:24 ص

موسكو ستصبح أول عاصمة في أوروبا بسيارات أجرة بدون سائق

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الوكيل الاخباري- قال مكسيم ليكسوتوف نائب عمدة العاصمة الروسية لشؤون النقل، إن موسكو ستصبح أول عاصمة في أوروبا، تعمل فيها سيارات التكسي بدون سائق.

ونوه ليكسوتوف، بأن الاختبارات في هذا المجال، ستبدأ خلال هذا الخريف.

وأضاف نائب عمدة العاصمة: "تجري مناقشة موضوع تطوير المركبات غير المأهولة، على نطاق واسع في جميع البلدان المتقدمة.

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في الوقت الراهن، يوجد بالفعل حوالي 3 آلاف مركبة بدون سائق في العالم، وستصبح موسكو أول عاصمة في أوروبا تطلق تاكسي بدون سائق. من جانبنا نسترشد بأهم مهمة وضعها أمامنا عمدة موسكو، وهي التأكد من أن جميع الخدمات والابتكارات المستخدمة في العاصمة، آمنة. لذلك، لن نبدأ الاختبارات إلا بعد اقتناعنا بالأمان التام لاستخدام الركاب لسيارة أجرة بدون سائق للركاب".

وذكر نائب العمدة، أن شركة "ياندكس"، تخطط في هذا الخريف، لاختبار أول سيارة تكسي بدون سائق في العاصمة. وسيتم تقديم هذه الخدمة في المنطقة القريبة من محطات المترو "ياسينوفو" و"نوفوياسينوفسكايا" و"بيتتسوفسكي بارك". وتجري في الوقت الراهن، عمليات دراسة لحركة المرور في الشوارع التي سيتم فيها الاختبار.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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