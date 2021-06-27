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الأحد، 27-06-2021 03:29 م

موسوعة جينيس تسجل أكبر فارق طول بين زوجين - فيديو

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الوكيل الإخباري - سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أكبر فارق طول بين زوجين في العالم، حيث وصل إلى 56.8 سنتيمتر.

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وعرض الحساب الرسمي للموسوعة على موقع "أنستغرام" مقطع فيديو يظهر الزوجين جيمس وكلوي لوستد، من ويلز بالمملكة المتحدة.


ويظهر في الفيديو فارق الطول الكبير بين الزوجين، حيث يبلغ طول الزوج جيمس 109.3 سنتيمتر، فيما يبلغ طول الزوجة كلوي 166.1 سنتيمتر، أي أن الزوجة تفوق زوجها طولا بمقدار 56.8 سنتيمتر.


ويظهر الزوجان في مقطع الفيديو في غاية السعادة والتفاهم رغم فارق الطول بينهما، وهو الفارق الذي لم يمنع جيمس من مشاركة زوجته في الأعمال المنزلية.

 

 


 

المصدر - العين الإخبارية  

 




 

 


 

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