الخميس 08-12-2022
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الخميس، 08-12-2022 10:16 ص

نشطاء مناخ يرشقون بالطلاء دار أوبرا شهيرة في إيطاليا - صور

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الوكيل الإخباري - قالت شرطة محلية إن نشطاء مناخ في إيطاليا لطخوا بالطلاء أمس مدخل دار أوبرا لا سكالا الشهيرة في ميلانو قبل انطلاق العرض الافتتاحي للموسم.

ونظم نشطاء احتجاجات في مختلف أنحاء أوروبا خلال الأشهر الماضية، مستهدفين في بعض الأحيان المتاحف والأعمال الفنية للدعوة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.

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وأعلنت حركة أولتيما جينيراتسيوني (الجيل الأخير) مسؤوليتها عما حدث في ميلانو. وفي الشهر الماضي، قامت الحركة نفسها بإلقاء حساء على أحد أعمال فان جوخ في روما. 

 


 


 


 


 

 

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