نصائح تساعد طفلك على أداء واجباته المدرسية

الوكيل الإخباري - مع عودة موسم المدارس والطلبة لفصولهم، ينشغل بال الكثير من الأمهات والآباء بمتابعة أطفالهم في المدرسة وأداء واجباتهم المنزلية، ويبقى "كيفية تحفيز الطفل على أداء واجباته المنزلية" هو الشغل الشاغل لجميع أولياء الأمور في هذه الفترة الدراسية.





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وحتى لا تتحول فترة ما بعد المدرسة إلى حرب أثناء أداء الطلاب لواجباتهم المدرسية، نستعرض في التقرير التالي مجموعة من النصائح لجعل الفروض المنزلية تجربة إيجابية للجميع :

مناقشة الواجب المدرسي

من أهم وأفضل طرق مساعدة الأطفال على جعل مهمة أداء واجباتهم المدرسية، أمراً سهلاً، منح طفلك فرصة للتحدث عن واجبه المدرسي.

حتى في حالة عدم معرفة الأب أو الأم معلومات كافية عن مادة دراسية معينة، لكن مساعدة الطفل بمجرد التحدث معه والاستماع له تعينه على العثور على إجاباته بنفسه بطريقة أسهل.

الالتزام بروتين ثابت

يفضل بعض الأطفال أداء الواجب المنزلي بعد المدرسة مباشرة، بينما يفضل البعض الآخر الاسترخاء أولاً، أو تناول غدائهم ثم الواجب المدرسي بعد ذلك.

ولذلك، ينصح بترك الطفل هو من يقرر توقيت عمله لواجبه المدرسي، لكن مع التأكد من التزامه به.

مكان مناسب

من المهم للغاية محاولة إنشاء مكان مناسب يمكن للطفل أداء واجباته المدرسية، ومن الناحية المثالية يجب أن يكون هذا المكان به مكتب عمل ملائم، وإضاءة جيدة.

كما يجب أن تكون منطقة الواجبات المنزلية بعيدة عن التلفزيون أو ألعاب الفيديو وغيرها من مشتتات الانتباه مثل أيضاً الحيوانات الأليفة.

وينصح بمحاولة تعليم الأشقاء الصغار عدم مقاطعة شقيقهم أثناء أداء واجباته المدرسية.

يمكن أن يكون الإنترنت وسيلة رائعة للبحث عن الأشياء واكتشاف المزيد، لذا ينصح بتشجيع الطفل على أن يصبح متعلماً مستقلاً وأن يبذل جهداً إضافياً في دراسته.





كن قدوة

من بين طرق تشجيع الأطفال على أداء واجباتهم المدرسية، إظهار الآباء والأمهات أن المهارات التي يتعلمونها مرتبطة بأشياء يفعلونها هم كأشخاص بالغين.

فعلى سبيل المثال، إذا كان طفلك يذاكر مادة القراءة، يمكن الأب أو الأم أن يقرأ أيضاً، أو إذا كان الطفل يحل واجب الرياضيات، فيمكن مراجعة جدول حسابات الشهر بجانبه.



التشجيع

ينصح بمساعدة الطفل على تحمل مسؤولية التنظيم وأداء واجباته المدرسية.

بالإضافة إلى أهمية الثناء على عمله وإنجازه في واجبه المدرسي أو تحسين تركيزه أو خطه.

المكافأة

يمكن جعل مهمة الواجبات المدرسية للأطفال أمراً ممتعاً من خلال اتباع طريقة المكافآت الصغيرة، مثل البقاء مستيقظاً بعد ميعاد نومه بـ 10 دقائق أو قضاء 10 دقائق إضافية على الكمبيوتر أو إجراء جولة مع صديق حول المنزل.

فهذه الطريقة، يمكن أن تحفز الطفل على أداء واجباته المدرسية بحماس، ومنحه القليل من التشجيع الإضافي من وقت لآخر.



المصدر - العين الإخبارية