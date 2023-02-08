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الأربعاء، 08-02-2023 01:56 م

نصائح لتجنب الانزلاق والسقوط أثناء المشي على الثلوج

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الوكيل الإخباري - يعرِّضك السقوط لاحتمالية التعرض لإصابة خطيرة. ويمكنك تجنب السقوط باتباع هذه التدابير البسيطة للوقاية من السقوط، بدءًا من مراجعة الأدوية التي تتناولها وآثارها وحتى إعداد منزلك بحيث تحد من المخاطر داخله.

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بعد أن تتراكم الثلوج، سيكون من الصعب السير بشكلٍ صحيح دون التعرض لخطر السقوط.

ارتداء حذاء مناسب
يفضل ارتداء الأحذية العالية التي تُثبِّت الكاحل بشكل صحيح والتي يكون نعلها محزوز وخشن للالتصاق بالأرض.


تقليد البطريق
عندما تمشي، ضع قدمك للأسفل، وأصِر على الكعب، وقم بخطوات صغيرة مثل البطريق.


لا تستعجل ولا تتردد في تغيير الأرصفة إذا كانت زلقة للغاية.
تذكر أيضاً أن تتجنب الطرقات المرصوفة بالحصى؛ فهي أرضيات زلقة تماماً.


النظر للأمام
قد تنزلق قدماك عن الثلج، ولتجنب السقوط احذر من التحديق في الأرض، فهي عادة سيئة قد تتسبب بسقوطك، وحاول أن تكون نظراتك مستقيمة وإلى الأمام.


إخراج اليدين من الجيوب
إن كنت تعاني من برودة في يديك، قم بشراء القفازات ودع جيوبك وشأنها.
من خلال ترك ذراعيك تتأرجح، فإنك تحافظ على توازنك.


بالإضافة إلى ذلك، إذا انزلقت، فإن حركة الذراعين تسمح لك بالعثور على وضع ثابت، وبالتالي تجنبك السقوط على الأرض.


حمل حقيبة ظهر
توفر حقائب الظهر توازناً أفضل لجسمك.
إذ يمكن أن يؤدي وزن حقيبة اليد إلى زعزعة استقرارك وبالتالي قد تسبب لك السقوط.


الحد من الخروج
بعض الناس أكثر عرضة للسقوط، وقد تكون العواقب الصحية أكثر خطورة.
وبالتالي، فمن المستحسن أن يكون كبار السن، النساء الحوامل، أو حتى الأطفال، أكثر حرصاً على أنفسهم وأن يحدوا من تنقلهم حتى تذوب الثلوج وتعود الطرقات إلى طبيعتها.

 

mayoclinic

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