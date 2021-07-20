نصائح للتعامل مع الابن المدمن

الوكيل الإخباري - مع انتشار الإدمان وكثرة الحديث عن المواد المخدرة وأنواعها وتأثيرها في حياة من يتعاطاها وحياة المقربين منه وكيف يقع المراهقين والشباب في هذا الفخ، ربما تشعر بالقلق وتتساءل كيف اعرف ان ابني مدمن وكيف أحميه من هذا الخطر.





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يقع الشباب والمراهقين في هاوية الإدمان نتيجة عدة أسباب وليست بالضرورة نتيجة فساد أخلاقهم أو فشل الآباء في التربية.





كيف اعرف ان ابني مدمن ؟



إليك العلامات الآتية التي تشير إلى احتمالية وقوعه في الإدمان:

حدوث تغيرات في الشخصية

1- الانزواء عن الآخرين ونقص التفاعل مع المقربين منه والتخلف عن حضور المناسبات الإجتماعية.

2 - نقص الاهتمام غير المبرر بالأنشطة والأشياء التي اعتاد أن يحبها ويهتم بها من قبل.

3 - التعلق الشديد بفعل معين مرتبط بالإدمان، مثل قضاء الوقت على الحاسوب في حالة إدمان المواقع و ألعاب الفيديو.

4 - التخلف عن العمل أو الدراسة ونقص الأداء والتحصيل الدراسي أو الرياضي.

5 - التسبب في المشكلات والقيام بأفعال خطيرة دون الاكتراث بالعواقب وإنكار المسؤولية عن هذه الأفعال.

6 - التعرف إلى أصدقاء جدد يثيرون الشك والخروج غير المبرر أو في أوقات غير مناسبة.

7 - تغيرات شديدة في مواعيد النوم والتعب والإجهاد المستمر.

8 - الإنعزال والسرية والكذب وإنكار الأفعال.

تغيرات في الحالة الصحية

لا تكتفي بعلامات تغير الشخصية للإجابة عن سؤال كيف اعرف ان ابني مدمن ،فكثير من الأشخاص يمرون بتغيرات في شخصياتهم في مرحلة المراهقة ونتيجة عدة عوامل وأسباب أخرى طبيعية.





وتشمل هذه التغيرات الآتي:

1 - تغيرات شديدة غير مبررة في وزن الجسم.

2 - التعب والإعياء المزمن.

3 - الإصابات غير المفسرة مثل وجود جروح متعددة على الذراع.

4 - صعوبة التركيز ونقص الانتباه ومشكلات الذاكرة مثل كثرة النسيان.

5 - تغيرات في طريقة الكلام مثل: الكلام ببطء وتقطع.

6 - تغيرات في شكل ولون وصحة الجلد والشعر والأسنان والأظافر أو إهمال الاعتناء بها.

كيف اعرف ان ابني مدمن من حالته النفسية؟

يتسبب الإدمان عادة في حدوث عدد من المشكلات النفسية والعقلية، ووجود بعض هذه الأعراض قد يعني إصابة ابنك بأحد الأمراض النفسية فقط وحاجته للعلاج النفسي، أو تعرضه للإدمان الذي أدى إلى هذه المشكلات.



وتشمل هذه المشكلات:

1 - تغيرات مزاجية مفاجئة وحادة مثل: السعادة الشديدة ثم الحزن الشديد غير المبرر.

2 - الاكتئاب، وأعراضه متعددة تشمل الحزن الشديد والانزواء عن الآخرين ونقص الاهتمام بالأشياء وذكر الأفكار الانتحارية.

3 - العصبية الشديدة غير المبررة وإلقاء التهديدات المستمرة والعنف ومحاولة إيذاء النفس أو الآخرين.

كيفية التعامل مع مشكلة الإدمان

خلال بحثك عن إجابة لسؤالك كيف اعرف ان ابني مدمن كن حذرًا ألا تخلط بين التغيرات الطبيعية وعلامات الإدمان.

كما يجب أن تستبعد وجود أيّة مشكلات أخرى قد تكون سبب هذه التغيرات، مثل: الإصابة بأحد الأمراض العضوية أو النفسية، وبعدما تتأكد من تعرض ابنك بالفعل للإدمان، لا تتسرع بمواجهته وإلقاء الاتهامات، بل اقرأ أكثر عن مشكلة وطبيعة الإدمان.

إذ إن الإدمان مرض مثل بقية الأمراض له أسباب متعددة ويمكن علاجه والسيطرة عليه، فقط تحتاج إلى وضع خطة مناسبة.

استشر طبيبًا مختصًا لتأكيد شكوكك وناقش معه وسائل علاج الإدمان المناسبة وكيفية مواجهة ابنك بضرورة الإقلاع والتعافي.

الإقلاع عن الإدمان والتعافي

علاج الإدمان ليس مستحيلًا ولكنه يحتاج إلى بذل جهود مستمرة للإبتعاد عنه ومنع حدوث الانتكاسات.

اصطحب ابنك للطبيب المختص للخضوع إلى الفحص الطبي الشامل وقم بدراسة اختيارات العلاج المتعددة، والتي تشمل الآتي:

1 - الإقامة الدائمة في أحد مصحات التأهيل أو مركز علاج الإدمان في السعودية المتخصصة.

2 - علاج الإدمان بالمنزل واللجوء إلى برامج التأهيل الموجودة في العيادات الخارجية والمستشفيات واتباع تعليمات الأطباء طوال الوقت.

المصدر - صحتك