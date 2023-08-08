نصائح مفيدة لحماية ملابسنا من التلف

الوكيل الإخباري - تشكل الملابس وسيلة للتعبير عن الشخصية، لكنها تخضع أيضاً لمتطلبات الراحة وحرية الحركة. أما العناية بها والمحافظة عليها فليست دائماً بالأمر السهل إذ تتعرض لعوامل عدة ممكن أن تتسبب بتلفها، فما هي أفضل الأساليب للمحافظة عليها؟

اضافة اعلان

خطوات سهلة وعملية يساعد تبنيها في المحافظة على جودة ثيابنا وحمايتها من التلف:



1- فرز الثياب وفق الألوان والمواد

قد يعتبر البعض هذا الأمر بديهياً، غير أنه في الحقيقة السبب الأول لتلف الثياب. إذ يؤدي عدم فرز الثياب وفق الألوان والمواد قبل وضعها في الغسالة إلى التسبب بأضرار دائمة قد تلحق بها، وأبرزها تلف الأنسجة وتغير ألوانها. تجنباً لذلك، يُنصح بالتقيد بتعليمات الملصقات المرافقة عادة للثياب، فهي تحدد تفاصيل العناية بها وغسلها لتحافظ على شكلها ولونها الأساسيين.



2- خفض فترة العصر إلى حدها الأدنى

تشكل مرحلة عصر الثياب في الغسالة خطوة عملية جداً، إذ تساهم في تخليص القطع من فائض الماء وتسرّع في تجفيفها، لكنها بالمقابل تتسبب بإلحاق الأذى بالأنسجة. في هذا الإطار، يُنصح باعتماد الحد الأدنى لدورات العصر في برنامج الغسالة والاستعانة بالحد الأقصى للدورات فقط في حالة الأنسجة المتينة مثل الدنيم، على أن يتم الاستغناء عن مرحلة العصر في حالة الأنسجة الرقيقة والحساسة مثل الصوف والحرير.



3- الاستعانة بكيس شبكي للغسيل

يُستعمل هذا الكيس لوضع الثياب ذات الأنسجة الحساسة جداً مثل جوارب النايلون، الملابس الداخلية، أو حتى الثياب ذات الأقمشة الدقيقة. وهو يساعد على حماية هذه الأنسجة أثناء الغسيل.



4- إقفال السحابات

يمكن لترك سحابات أو لاصقات الثياب مفتوحة أثناء الغسيل أن يتسبب بتلف قطع من الملابس تكون على احتكاك بها أثناء برنامج الغسيل، لذلك يُنصح بالتأكد من إغلاقها قبل وضعها في الغسالة.





5- تجفيف الثياب مباشرة بعد الغسيل

يُنصح بتجفيف الثياب في النشافة أو نشرها في الهواء الطلق مباشرة بعد غسلها، فإبقاء الغسيل رطباً ومكدساً فوق بعضه البعض بعد غسله يترك عليه تجعيدات مزعجة ويتسبب بإلحاق الضرر بأنسجته.



6- الحفاظ على الشكل الأساسي للملابس

عند تعليق الغسيل على المنشر في الهواء الطلق، يجب الانتباه إلى أن الملاقط ممكن أن تترك علامات مزعجة على الأنسجة الرطبة لا تزول بعد جفافها، لذلك يجب وضعها في أماكن لا تبدو هذه العلامات بارزة والانتباه إلى عدم مط الثياب أثناء تعليقها على المنشر لتجفيفها.



7- اعتماد التنظيف على الناشف للأقمشة الدقيقة

من الأفضل الاستعانة بخدمات المصبغة لتنظيف الثياب ذات الخامات الدقيقة والثمينة، فالتنظيف الجاف في هذه الحالة يحمي الملابس من التلف ويحافظ عليها بشكل أفضل من الغسيل العادي.



8- تجنب الإفراط في غسل الأزياء

يشكل الغسل المتكرر للملابس أحد أبرز الأسباب التي تلحق الأذى بها نظراً لتعرض القطع أثناء الغسل للاحتكاك المتكرر، والرطوبة، والحرارة، ومواد التنظيف، التي تؤدي جميعها إلى تآكل ألياف الأنسجة. هذا الأمر لا يعني أنه يجب عدم غسل الملابس، لكنه يشجع على تنظيفها عند اللزوم فقط بهدف المحافظة عليها.



9- اعتماد الطول المناسب للثياب

عند شراء ثياب تكون طويلة جداً، يلجأ البعض إلى تركها على طولها لتلامس الأرض وتتعرض بالتالي للاتساخ والتلف، فيما يلجأ البعض الآخر إلى طوي أطرافها مما يترك علامات مزعجة تظهر على القماش. ويبقى الأفضل في هذه الحالة تقصير الثياب بتنفيذ حاشية عند أطرافها تؤمن الحصول على الطول المطلوب وتحمي الأزياء من الاتساخ والتلف.



10- اختيار الزي المناسب

قد يتسبب القيام بالأعمال المنزلية واليدوية، أو حتى العمل في الحديقة أحياناً بإلحاق الضرر بالملابس التي نرتديها، لذلك من الأفضل أن يتم اعتماد ملابس خاصة للقيام بهذه الأعمال تكون مختلفة عن الملابس المعتمدة للذهاب إلى العمل أو للقاءات الاجتماعية.

العربية