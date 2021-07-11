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الأحد، 11-07-2021 09:12 ص

نصرت غوشكيه يثير جدلا بعد عرضه صخرة للبيع بمليوني دولار - صورة

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الوكيل الإخباري - أحدث الشيف التركي، نصرت غوشكيه ، ضجة بين متابعيه، بعدما عرض صخرة ضخمة للبيع مقابل مليوني دولار أميركي.

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وشارك الشيف نصرت صورته وهو يحمل الصخرة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وقام بتغليفها بورق الذهب مثلما يفعل مع قطع اللحم التي يعدها داخل مطعمه.

 

والتقط الشيف نصرت صورته مع الصخرة المعروضة للبيع داخل فرع مطعمه في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وحقق الشيف التركي، نصرت، شهرة واسعة من طريقة وضعه للملح على طعامه، كلمسة أخيرة قبل أن يتم تناوله، ما جعله ينال لقب "حبيب الملح".

كما أن أسعار وجباته باهظة، إذ يصل سعر بعضها إلى 1600 دولار أميركي، والتي تتضمن قطعة لحم مشوية مطلية بطبقة من الذهب عيار 24 قيراط.


 

المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

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