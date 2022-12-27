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الثلاثاء، 27-12-2022 11:20 ص

نهب جماعي للمحلات التجارية بسبب العاصفة الثلجية في نيويورك - فيديو

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الوكيل الإخباري - تعرضت العشرات من المتاجر ومحلات السوبر ماركت للنهب في ولاية نيويورك الأمريكية، بعد غياب الأمن، بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد. ونشرت فيديوهات وهم يقتحمون المتاجر ويسطون على كل ما يجدونه ويكسرون النوافذ، حتى أن بعضهم كان في بث مباشر على الإنترنت.

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وكانت مدينة بوفالو هي الأكثر تضررا جراء العاصفة الثلجية التي تشهدها الولايات المتحدة منذ أيام، وقد سجل فيها أكبر عدد من حالات النهب.

 

وأدت العاصفة لمقتل 46 شخصا على الأقل، كما حوصر بعض السكان داخل منازلهم بسبب انجراف الثلوج المتراكمة، وتسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من العملاء.

 

 

 

صحيفة الصدى 

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