السبت 01-07-2023
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السبت، 01-07-2023 10:12 ص

هاري يطالب بـ405 آلاف دولار تعويضاً لاختراق هاتفه

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الوكيل الإخباري - كشفت وثائق قضائية نُشرت يوم الجمعة أن الأمير هاري يطالب بتعويضات تصل إلى 320 ألف جنيه إسترليني (405 آلاف دولار) من مجموعة ميرور جروب نيوزبيبرز (إم.جي.إن) مع اقتراب محاكمة بشأن اختراق هاتف الأمير من نهايتها.

ويقاضي الأمير ونحو مئة آخرين المؤسسة التي تنشر صحف ديلي ميرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول أمام المحكمة العليا في لندن بسبب ما يقولون إنه اختراق هواتف وجمع معلومات بطريقة غير قانونية بين عامي 1991 و2011.

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ويقول المدعون إن كبار رؤساء التحرير والمديرين التنفيذيين في المؤسسة علموا ووافقوا على تلك المخالفات، وتقول إم.جي.إن، المملوكة لريتش، إنه ليس هناك أدلة تثبت تلك الاتهامات.


ويقول الأمير هاري إن المؤسسة استهدفته لمدة 15 عاماً منذ 1996، وإن ما يزيد على 140 قصة نُشرت في صحف المؤسسة كانت نتيجة جمع المعلومات بطريقة مخالفة للقانون، ورغم ذلك فإن المحاكمة، التي تنتهي اليوم، تنظر في 33 قصة فحسب.


و يطالب الأمير بتعويضات تصل قيمتها إلى 320 ألف جنيه إسترليني بخصوص 33 مقالاً إذا ما حكمت المحكمة لمصلحة الأمير هاري فيما يتعلق بكل تلك القصص.


وربما تنظر المحكمة أيضاً فيما إذا كان يحق للأمير هاري أن يحصل على ما يعرف بتعويض عن الأضرار الجسيمة الذي يمكن أن تمنحه المحكمة للمدعي عما تسبب فيه المتهم له من ضرر إضافي.

 

 

 

 العربية 

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